أزمة نارية داخل الزمالك..الزمالك يفقد السيطرة على ملف تجديد عبد الله السعيد.. واللاعب يدرس عروضًا مفاجئة من الدوري المصري

يبدو أن ملف تجديد عبد الله السعيد لاعب وسط نادي الزمالك، لن يمر بسهولة، بعد أن تصاعدت الأزمة بين الطرفين بشكل ملحوظ، وبدأت ملامح رحيل اللاعب تلوح في الأفق، في ظل عدم الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن العقد الجديد الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

تجديد عبد الله السعيد يدخل نفق مظلم داخل الزمالك

وقد أثار غياب عبد الله السعيد عن معسكر الفريق الحالي في محافظة الإسماعيلية العديد من علامات الاستفهام، خصوصًا مع اقتراب الزمالك من خوض نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، بالإضافة إلى المباريات الحاسمة في الدوري الممتاز.

أزمة تجديد عبد الله السعيد في الزمالك

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن ملف تجديد عبد الله السعيد أصبح معقدًا للغاية، بعد أن شهد مفاوضات أولية ناجحة مع عضو لجنة التخطيط عمرو الجنايني، إلا أن التدخل المفاجئ من أحد أعضاء مجلس الإدارة عرض الأمور للخطر.

وقد تسببت هذه التطورات في غضب عبد الله السعيد، الذي اعتبر الأمر تقليلاً من شأنه، خاصة بعد أن تم تقديم عرض مالي جديد بأرقام أقل من المتفق عليها.

عروض محلية تهدد استقرار عبد الله السعيد في الزمالك

مع اقتراب الموسم من نهايته، وعدم حسم تجديد عبد الله السعيد حتى الآن، بدأ اللاعب في دراسة عدد من العروض المحلية الجادة التي قد تغير مسار مستقبله الكروي.

ومن أبرز هذه العروض:

النادي المصري البورسعيدي الذي يسعى لاستغلال الوضع الحالي لضم اللاعب.

نادي سيراميكا كليوباترا الذي يراقب تطورات ملف عبد الله السعيد عن قرب.

ويبدو أن مستقبل اللاعب أصبح مفتوحًا على جميع الاحتمالات، في ظل استمرار الخلاف وعدم الوصول إلى نقطة اتفاق نهائي بشأن تجديد العقد.

ماذا يعني فشل تجديد عبد الله السعيد للزمالك؟

في حال فشل إدارة الزمالك في تجديد عبد الله السعيد، فإن ذلك سيفتح الباب أمام خسارة أحد أهم عناصر الخبرة في الفريق، خاصة في ظل ما يقدمه اللاعب من أداء ثابت وقيادي داخل الملعب.

وقد ينعكس هذا الفشل على: