الحلقة 58 الأخيرة..موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني وتردد القنوات الناقلة للمسلسل

مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني من المسلسلات التاريخية التي تحكي عن قصة حياة صلاح الدين الايوبي وكيف تم تكوين الدولة الأيوبية وفتح بيت المقدس ولها عدد من المتابعين لتلك المسلسل يريدوا التعرف على موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني هذا اليوم حيث من المتوقع عرض المسلسل الاثنين من كل أسبوع على قناة TRT التركية.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني

يعتبر مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني من المسلسلات التي تحكي عن كفاح صلاح الدين الايوبي من أجل تحرير بيت المقدس حيث موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني الحلقة الاخيرة رقم 58 على قناة TRT 1 التركية كما يعرض يوم الإثنين الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية أما قناة الفجر الجزائرية بالترجمة العربية كمت يعرض يوم الإثنين الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تردد قناة TRT 1 التركية (نايل سات)

التردد: 11042

الاستقطاب: أفقي (H)

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة الفجر الجزائرية (نايل سات)

التردد: 12034

الاستقطاب: عمودي (V)

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

طريقة تنزيل قناة الفجر الجزائرية على الرسيفر