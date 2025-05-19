“اخيرا وبعد طول انتظار” موعد عرض مسلسل عثمان الموسم السادس الحلقه 192 على قناة ATV التركية بجودة عالية HD

يبحث الجمهور في الوطن العربي عن موعد عرض مسلسل عثمان الموسم السادس الحلقة 192 جاء ذلك تزامنا مع تأجيل عرض الحلقة من الأسبوع الماضي وفقا لما أعلنته الشركة بسبب إذاعة مباراة كأس تركيا بنفس التوقيت، فيما ينتظر الجميع ميعاد الحلقة القادمة بفارغ الصبر نظرا لأحداثها المشوقة المميزة حسب ما ظهر في الإعلان التشويقي، ولذلك نقدم السطور الآتية ميعاد عرض الحلقة وتردد القنوات الناقلة فتابعونا.

مسلسل عثمان الموسم السادس الحلقه 192

من المتوقع بأن يكون موعد عرض الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان على قناة ATV التركية بعد غدا الأربعاء الموافق 21 مايو الحالي وتبدأ في الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والسعودية، بينما تعرض نهاية الاسبوع أي يوم الخميس الموافق 22 مايو الحالي على قناة الفجر الجزائرية وتبدأ في الساعة 9 مساء بتوقيت تركيا، وكذلك تعرض المسلسل من خلال قصة عشق ومنصة نور بلاي وأيضا عبر قناة مصر أم الدنيا وقناة اليرموك.

تردد القنوات الناقلة للحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان

يمكن ضبط تردد القنوات التي تقوم بنقل الحلقة المقبلة من مسلسل المؤسس عثمان وذلك عبر إدخال الترددات الآتية في جهاز الريسيفر الخاص بك:

قناة الفجر الجزائرية

يكون القمر الصناعي نايل سات.

بينما يكون التردد الجديد 12645.

أما معدل الاستقطاب هو أفقي.

ضبط معدل الترميز عبر 27500.

جاء معامل تصويب الخطأ 5/6.

قناة ATV التركية