“عودة مدويــة وصراعات ناريــة” أحداث الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان تكشف خيانات وتحالفات جديدة

زاد البحث مؤخرا للتعرف على أهم وأبرز احداث مسلسل عثمان الحلقه 192 الموسم السادس، جاء ذلك تزامنا مع إعلان الشركة المنتجة للمسلسل أنه قد تم تأجيل إذاعة الحلقة في يوم عرضها يوم الأربعاء 14 مايو الحالي بسبب إذاعة مباراة كأس تركيا بنفس التوقيت، ولذلك فقد ترحيل عرض الحلقة لتكون خلال الأسبوع الحالي كما هو في الموعد المحدد لها على قناة الفجر الجزائرية وقناة اي تي في التركية.

احداث مسلسل عثمان الحلقه 192

من المنتظر بأن تشهد احداث الحلقة المقبلة من مسلسل قيامة عثمان حدوث تحرير لتورغوت من الأسر، وكذلك معركة تدور ما بين المغول مع عثمان بن أرطغول وتضعه في خطر كبير، وكذلك فقد ظهر في الإعلان التشويقي حدوث بعض من الخيانات والاضطرابات الداخلية التي تهدد قبيلة عثمان، وكذلك توقعات بتحالف صوفيا مع البيزنطيين، فيما توجد بعض من التوقعات بشأن جهود المؤسس عثمان لتوحيد القبائل التركية تحت رايته ويكون ذلك من أجل مواجهة التهديدات ومحاولته لتأسيس الدولة العثمانية والقضاء على الاعداء.

موعد عرض الحلقة 192 بعد التأجيل مسلسل قيامة عثمان

في نفس السياق فقد حددت الشركة المنتجة موعد الحلقة 192 من مسلسل قيامة عثمان بعد التأجيل لتكون يوم الأربعاء القادم الموافق 21 مايو مدبلجة عبر قناة atv التركية وتبدأ الساعة 8 مساء، بينما تذاع مترجمة على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس القادم الموافق 22 مايو وتبدأ في الساعة 9 مساء، علما بأن المسلسل تعرض عبر عدد من المنصات الإلكترونية وبعض من القنوات الأخرى وتكون مترجمة للغة العربية.