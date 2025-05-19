تردد قناة CBC سفرة على النايل سات 2025 ومتابعة أحلى برامج الطبخ

قناة CBC هى واحدة من القنوات المهمة التي تقدم أحلى الوصفات للأسرة بالعالم العربي حيث يتم عرض عدد كبير من برامج الطهي التي يقدمها عدد كبير من رواد الطبخ قى الوطن العربي لذلك يهتم عدد كبير من الأفراد بتنزيل تردد القناة وجعلها ضمن القائمة الرئيسية.

تردد قناة CBC سفرة على النايل سات

يمكن الآن لمحبي مشاهدة قناة CBC سفرة مشاهدة القناة على القمر الصناعي النايل سات من خلال تنزيل التردد التالي

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

مميزات قناة CBC سفرة

أول قناة مصرية متخصصة في فنون الطهي حيث تعد قناة CBC سفرة أول قناة مصرية مجانية غير مشفرة متخصصة في تقديم برامج الطبخ حيث تقدم وصفات متنوعة تشمل المأكولات الشرقية والغربية والصحية.

تقدم أيضًا برامج متنوعة ومميزة حيث تقدم القناة مجموعة من البرامج المميزة مثل برنامج زعفران وفانيلا وبرنامج بالهنا والشفا، و برنامج أميرة في المطبخ والتي تلبي اهتمامات مختلف المشاهدين .

محتوى متجدد ومتنوع حيث تسعى القناة إلى تقديم محتوى متجدد يشمل وصفات تقليدية وعصرية مما يجعلها وجهة مثالية لمحبي الطهي.

القناة متوفرة على المنصات الرقمية حيث يمكن متابعة القناة عبر البث المباشر على الإنترنت من خلال موقعها الرسمي أو عبر قناتها على يوتيوب.

طريقة تنزيل قناة CBC سفرة على جهاز الاستقبال

يمكن إضافة قناة CBC سفرة إلى جهاز الاستقبال الخاص بك وذلك بإتباع الخطوات التالية