اضطراب طقس جدة .. المركز الوطني للأرصاد الجوية يحذر من تقلبات جوية خطيرة لمدة 24 ساعة وارتفاع مؤشر الأشعة فوق البنفسجية 11 درجة

شارك المركز الوطني للأرصاد الجوية توقعات طقس جدة اليوم وغدا مع توضيح كافة الظواهر الجوية المحتملة ودرجات الحرارة العظمى والصغرى واتجاه الرياح وسرعتها، وذلك لإخطار المواطنين في حال رصد خطورة محتملة تتطلب الحذر والانتباه، ومن خلال المقال التالي نوضح تفاصيل بيان حالة المناخ المتوقعة لمدة 24 ساعة من الآن.

طقس جدة

يسيطر المناخ الغائم الجزئي السديمي على أجواء مدينة جدة السعودية اليوم وفقا لبيان المركز الوطني للأرصاد الجوية، وتسجل درجات الحرارة الصغري ليلا 28 درجة مئوية، وتصبح الرطوبة في الجو 45% ويستقر تدريج الأشعة فوق البنفسجية عند صفر درجة من اصل 11 درجة.

كما تهب رياح متفاوتة السرعة في اتجاه شمال غرب بسرعة تنحصر بين 15 درجة مئوية و 30 درجة مئوية ومن ثم تصبح ما بين 5 درجات مئوية و 10 درجات مئوية وانعدام فرص هطول الأمطار وتصبح 0% ويسجل الغطاء السحابي نسبة 36% وتنخفض الرؤية الأفقية حتى مسافة 4 كيلو متر لكل ساعة.

توقعات مناخ جدة غدا

يشهد مناخ الغد المناخ الصافي المستقر نهارا وهبوب موجه غبارية ليلا وفقا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى نهارا 38 درجة مئوية إشارة إلى وجود حرارة في الجو مع ضرورة ارتداء ملابس صيفية خفيفة، وتسجل درجة الحرارة الصغرى ليلا 27 درجة مئوية وتسجل الرطوبة في الجو نسبة 45% وترتفع ليلا لتلامس 55% وتسجل الأشعة فوق البنفسجية ارتفاع لأقصى المعدلات إشارة إلى الخطورة البالغة، حيث تلامس المؤشرات 11 درجة من أصل 11 درجة نهارا وتصبح في ساعات المساء صفر من 11 درجة إشارة إلى بدء الاستقرار.