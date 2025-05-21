آداء عالي اشتري وماتفكرش كتير✅️.. اعرف مواصفات هاتف Realme 13 5G مزود بتصميم شيك

يصنف هاتف Realme 13 5G كواحد من أبرز الهواتف الذكية التي طرحتها شركة ريلمي ضمن الفئة المتوسطة في عام 2025، حيث يجمع بين التصميم الأنيق والمواصفات القوية التي تلبي تطلعات مستخدمي الهواتف الباحثين عن أداء متوازن مع أحدث التقنيات.
المواصفات الفنية لهاتف Realme 13 5G
|العنصر
|التفاصيل
|المعالج
|MediaTek Dimensity 6300 ثماني النواة بدقة تصنيع 6 نانومتر
|الذاكرة الداخلية
|تتوفر بنسختين: 128 جيجابايت و256 جيجابايت
|الذاكرة العشوائية (RAM)
|8 جيجابايت
|الكاميرا الأمامية
|16 ميجابكسل
|الكاميرا الخلفية
|مزدوجة: رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة إضافية لم تحدد مواصفاتها
|الشاشة
|شاشة IPS LCD بقياس 6.72 بوصة بدقة +FHD (1080×2400 بكسل) ومعدل تحديث 120 هرتز
|نظام التشغيل
|أندرويد 14 بواجهة Realme UI 5.0
|البطارية
|سعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط
|الأمان والحماية
|مستشعر بصمة جانبي مدمج في زر التشغيل، مع دعم فتح القفل ببصمة الوجه
|منفذ USB
|من نوع Type-C 2.0
|دعم OTG
|مدعوم
|الألوان المتاحة
|الأخضر والبنفسجي
أبرز مزايا هاتف Realme 13 5G
- يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس لتجربة اتصال أسرع.
- بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تمنح المستخدم وقت استخدام طويل.
- يتمتع الهاتف بتصميم عصري أنيق وخامات تصنيع بلاستيكية جيدة.
- القدرة على تصوير مقاطع الفيديو بدقة 2K بالكاميرا الخلفية.
- يتيح إمكانية إضافة بطاقة ذاكرة خارجية، لكن يتطلب الاستغناء عن الشريحة الثانية.
- منفذ 3.5 ملم مخصص لسماعات الأذن ما زال متاحا.
السعر الرسمي لهاتف Realme 13 5G
- النسخة التي تحتوي على 128 جيجابايت من التخزين الداخلي مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية تباع بسعر عالمي يقارب 215 دولارا أمريكيا.
- أما النسخة الأعلى التي تأتي بسعة 256 جيجابايت و8 جيجابايت رام، فسعرها يبلغ 240 دولارا أمريكيا.