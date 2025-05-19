“تــراجــع الأسعــار“ سعر 100 دولار في العراق اليوم الإثنين 19 مايو 2025 في مختلف البنوك

يُعد سعر صرف الدولار مؤشرًا هامًا على الحالة الاقتصادية في العراق، ويؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين، لذا فإن متابعة تطورات السوق واتخاذ قرارات مالية مدروسة يُسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي للأفراد.

سعر 100 دولار في العراق اليوم

وفقًا لبيانات منصة XE، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي اليوم:

1 دولار أمريكي = 1,310.88 دينار عراقي

في بورصة بغداد: 142250 دينار عراقي.

في بورصة البصرة: 142250 دينار عراقي.

في بورصة اربيل: 142250 دينار عراقي.

في بورصة كركوك: 142350 دينار عراقي.

في بورصة السليمانية: 142330 دينار عراقي.

في بورصة دهوك: 142250 دينار عراقي.

العوامل المؤثرة على سعر الصرف

القيود المصرفية: فرضت السلطات العراقية قيودًا على سحب الدولار من البنوك، مما أدى إلى لجوء المواطنين للسوق الموازي لتلبية احتياجاتهم.

السياسات النقدية: تسعى الحكومة إلى تعزيز استخدام الدينار في المعاملات المحلية، مما يقلل من تداول الدولار ويؤثر على سعره في السوق.

العوامل الإقليمية والدولية: تؤثر التوترات الإقليمية والسياسات النقدية العالمية على تدفق الدولار إلى العراق، مما ينعكس على سعر الصرف.

التوقعات المستقبلية

تشير التوقعات إلى أن سعر صرف الدولار قد يشهد استقرارًا نسبيًا في المدى القريب، مع احتمالية ارتفاعه في السوق الموازي إذا استمرت القيود على تداول الدولار، من المتوقع أن يصل السعر الرسمي إلى حوالي 1,311.09 دينار بنهاية هذا الربع، وقد يرتفع إلى 1,317.38 دينار خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.

يُنصح بمتابعة أسعار الصرف من مصادر موثوقة لتحديد أفضل وقت للشراء أو البيع، كما يفضل إجراء المعاملات المالية عبر القنوات الرسمية لتجنب المخاطر المرتبطة بالسوق الموازي، في حال وجود مبالغ كبيرة، يُنصح بالتواصل مع مستشار مالي للحصول على نصائح مخصصة.