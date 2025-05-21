الآن.. افتح حسابك فى بنك” أمدرمان الوطني” 2025 بكل سهولة وآمان من وإنت بمكانك

يعد بنك أمدرمان الوطني من أبرز البنوك في السودان، حيث يسعى باستمرار إلى تطوير خدماته المصرفية بما يتماشى مع متطلبات العملاء داخل البلاد وخارجها وفي ظل سعي الحكومة السودانية لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي، أصبح من الممكن الآن فتح حساب مصرفي إلكترونيا عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى الفروع في السطور التالية، نوضح خطوات التسجيل والشروط الواجب توفرها لفتح الحساب.

خطوات التسجيل لفتح حساب عبر الإنترنت في بنك أمدرمان الوطني

يمكن لأي شخص تتوفر فيه الشروط فتح حساب جديد من خلال الإنترنت، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك أمدرمان الوطني. اختيار خيار “فتح حساب جديد” أو تسجيل الدخول إذا كان لدى المستخدم حساب سابق. إدخال البريد الإلكتروني واختيار اللغة المفضلة لإكمال الإجراءات. استقبال رمز تحقق على البريد الإلكتروني وإدخاله في المكان المخصص لتأكيد الهوية. تعبئة البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم، تاريخ الميلاد، والجنسية. رفع نسخة من المستندات المطلوبة مثل بطاقة الهوية الوطنية أو رخصة القيادة في حال كان المستخدم مقيما. مراجعة جميع البيانات والتأكد من صحتها قبل تقديم الطلب. بعد إرسال النموذج، يتم استلام رسالة إلكترونية تؤكد نجاح عملية فتح الحساب.

الشروط الأساسية لفتح حساب في بنك أمدرمان الوطني

حتى يتمكن المستخدم من إنشاء حساب مصرفي، يجب أن تتوفر فيه مجموعة من المتطلبات، وهي كالتالي: