الحديد بكام النهارده.. اسعار الحديد والأسمنت في مصر يوم الاثنين 19 مايو 2025 بالتفصيل للمستهلك والمقاول!!

في ظل تقلبات السوق المستمرة وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث أصبحت متابعة أسعار الحديد والأسمنت أمرًا ضروريًا لكل من يخطط للبناء أو التجهيز العقاري، سواء كان مواطنًا يسعى لبناء منزل أو مستثمرًا يعمل في قطاع المقاولات، فهذه المواد تعد من الأعمدة الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، ومع التفاوت الملحوظ في الأسعار من يوم لآخر، تبرز الحاجة لمعرفة التحديثات اليومية التي قد تؤثر بشكل مباشر على حجم الإنفاق والميزانية العامة للمشروعات.

أسعار الحديد اليوم في السوق المحلي

شهدت أسعار الحديد اليوم الاثنين 19 مايو 2025 استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام السابقة، ذلك مع وجود بعض الفروقات الطفيفة بين الشركات المختلفة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر طن حديد بشاي: 38400 جنيه

سعر طن حديد المصريين: 38000 جنيه

سعر طن حديد الكومي: 36000 جنيه

سعر طن حديد العشري: 36200 جنيه

سعر طن مصر ستيل: 37500 جنيه

سعر طن بيانكو: 36500 جنيه

تعزى هذه الفروق إلى اختلاف تكلفة الإنتاج، ونوع الخامات المستخدمة، ومدى توافر المخزون في السوق المحلي.

أسعار الأسمنت اليوم وتغيراتها

أما بالنسبة لأسعار الأسمنت، فقد واصلت أسعار الطن تسجيل تفاوتات طفيفة بين الأنواع المختلفة، والتي يمكن تلخيصها كما يلي:

الأسمنت الرمادي: 3490 جنيهًا للطن

أسمنت السويدي: 3650 جنيهًا

أسمنت السويس: 3450 جنيهًا

أسمنت حلوان: 3460 جنيهًا

أسمنت المخصوص: 3440 جنيهًا

أسمنت التعمير: 3350 جنيهًا

أسمنت المعلم: 3350 جنيهًا

أسمنت السهم: 3390 جنيهًا

أسمنت الفهد: 3340 جنيهًا

أسمنت وادي النيل: 3350 جنيهًا

أسمنت مصر بني سويف: 3395 جنيهًا

الجدير بالذكر أن أسعار الأسمنت تتأثر بعدة عوامل من أبرزها تكاليف الطاقة والنقل، بالإضافة إلى العرض والطلب داخل السوق المحلي، وهو ما يجعل مراقبة السوق أمرًا في غاية الأهمية قبل الشروع في أي مشروع إنشائي.