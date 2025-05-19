فرصة لا تعوض.. قدمي الآن على منحة المرأة الماكثة في البيت 2025 بقيمة 8000 دينار جزائري

في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة والتحديات الاجتماعية المتزايدة، أصبحت الحاجة ملحة إلى برامج دعم حقيقية تساعد الأسر على الصمود وتحسين مستوى معيشتها، ومن هذا المنطلق، تقدم الحكومة منحة المرأة الماكثة في البيت بهدف تحسين ظروف حياتهن ومساعدتهن على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ويعد هذا البرنامج من أبرز المبادرات الحكومية التي تسعى إلى تعزيز الاستقرار المالي للمرأة داخل الأسرة وزيادة قدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية بسهولة وأمان.

أهداف منحة المرأة الماكثة في البيت

تسعى منحة المرأة الماكثة في البيت إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من أهمها:

توفير دعم مالي ثابت للنساء الماكثات في البيت.

تمكين المرأة من تجاوز الصعوبات المعيشية اليومية.

تعزيز الاستقرار المادي للأسرة الجزائرية.

تشجيع المبادرات الحكومية الداعمة للمرأة ودعم دورها في المجتمع.

تسهيل وصول الفئات المستحقة إلى الدعم المالي عبر المنصة الرسمية.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

للحصول على هذه المنحة، يجب على الراغبات اتباع سلسلة من الخطوات الإلكترونية المنظمة عبر الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل، وتشمل:

زيارة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل. إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول للحساب الحالي. اختيار منحة المرأة الماكثة في البيت من قائمة البرامج المتاحة. تعبئة الاستمارة الإلكترونية بالبيانات المطلوبة بدقة. رفع الوثائق الرسمية، مثل شهادة الحالة الاجتماعية وبطاقة الهوية الوطنية. تقديم شهادة عدم العمل أو عدم الانتماء لوظيفة رسمية. مراجعة كافة البيانات والتأكد من صحتها قبل إرسال الطلب. النقر على زر “إرسال الطلب” لاستكمال عملية التسجيل.

شروط الحصول على منحة المرأة

وضعت الجهات الرسمية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لضمان وصول الدعم إلى المستحقات الحقيقيات:

أن تكون المتقدمة جزائرية الجنسية وتقيم إقامة دائمة داخل البلاد.

عدم العمل في القطاعين العام أو الخاص.

عدم امتلاك عقارات أو أصول خاصة باسم المتقدمة.

أن يتراوح عمر المتقدمة بين 18 و40 سنة.

استيفاء جميع الشروط المحددة لضمان الاستفادة الفعلية من المنحة.

كم قيمة منحة المرأة الماكثة وآلية صرفها؟