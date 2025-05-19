استقبلها الآن بكل سهولة.. تردد قناة SSC1 الجديد 2025 لمتابعة أقوى البطولات السعودية والآسيوية مجانًا وبجودة عالية

في ظل التوسع الكبير في البطولات الكروية المحلية والقارية، حيث باتت قناة SSC1 واحدة من أبرز المنصات الإعلامية التي تحظى باهتمام واسع من قبل الجماهير العربية، فقد نجحت في تقديم تغطية متميزة لمباريات الدوري السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، إلى جانب منافسات دوري أبطال آسيا، مما جعلها وجهة رئيسية لكل محبي الرياضة الباحثين عن محتوى مجاني وذو جودة عالية دون الحاجة إلى اشتراكات مدفوعة أو تعقيدات تقنية.

تفاصيل ترددات قناة SSC1 على الأقمار الصناعية

لضمان استقبال قناة SSC1 على جهاز الاستقبال الخاص بك دون مشاكل، يُرجى ضبط الجهاز على أحد الترددات التالية حسب القمر الصناعي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

جودة العرض: HD

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

جودة العرض: HD

توفر هذه الترددات تغطية شاملة لمناطق واسعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يضمن وصول القناة إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين.

كيفية ضبط قناة SSC1 على جهاز الرسيفر

لإضافة القناة على جهازك، اتبع الخطوات التالية:

توجه إلى القائمة الرئيسية بجهاز الاستقبال.

اختر خيار “التركيب” أو “إضافة قناة يدويًا”.

حدد القمر الصناعي المناسب (نايل سات، عرب سات، أو سهيل سات).

أدخل بيانات التردد والاستقطاب ومعدل الترميز بدقة.

اضغط على خيار “بحث” ثم “حفظ”.

بمجرد تنفيذ الخطوات السابقة، سوف تكون القناة متاحة ضمن قائمة القنوات، ويمكنك الاستمتاع بمتابعة كل المباريات والبرامج الرياضية المتميزة التي تقدمها القناة.