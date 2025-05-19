الضحك والمرح Wanasah TV ..اضبط تردد قناة وناسة 2025 الأقمار الصناعية وتابع اجمل فقرات الأطفال بدون رسوم

أعلنت إدارة قناة وناسة عن تحديث تردد قناة وناسة 2025 عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات لتقديم محتوى ملهم بجودة عالية للأطفال، حيث تعد القناة من مصادر تابهحة والسعادة التي تدخل السرور على الأطفال وتصنع الابتسامه وذلك من خلال الاغاني والموسيقي والرقص والايقاعات، هذا بالإضافة إلى الفقرات التعليمية والترفيهية التي تجعل الطفل يستمتع بالمحتوى.

تردد قناة وناسة 2025 نايل سات

أصبحت قناة وناسة الخيار المثالي والآمن والموثوق من قبل العائلات في الوطن العربي، فقد نجحت القناة في تقديم محتوى متميز ومؤثر، حيث الفقرات المتنوعة التي تساعد الآباء والأمهات في تربية الأبناء وتقويم السلوك الخاطئ، هذا بالإضافة إلى ملائمة المحتوى للاطفال من عمر ستة أشهر، ومن خلال البيانات التالية يمكن ضبط واستقبال القناة بدون أي رسوم مسبقة على القمر الصناعي نايل سات:

تردد القناة: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

اتجاه الاستقطاب: أفقي.

جودة البث: HD.

تردد قناة وناسة 2025 القمر الصناعي عرب سات

تقدم قناة وناسة للاطفال مجموعة الاغاني الفريدة التي تعرض فقط عبر القناة ومنها اغنية لولو صارت شرطية و لولو تحمم لعوبة و ماما تحبني و يلا مع لولو و لولو في المول ودا دا ميدو و أختى الغيورة و كيف تمشي الحيوانات يا لولو و مين اللي سرق الجزمة و لولو تشعر بالملل و انت مميز ولولو بتساعد ماما، ولضبط واستقبال القناة عبر القمر الصناعي عرب سات لابد من استخدام بيانات الاستقبال المحدثة التالية: