سار من غير زيارة الفرع: فتح حساب بنك الخرطوم على bankofkhartoum.com الموقع الرسمي يا زول

بنك الخرطوم من أهم وأعرق البنوك العاملة في دولة السودان، حتى أن البنك يوفر العديد من الخدمات المصرفية المختلفة أمام العملاء سواء المقيمين أو المغتربين، نظير أن الخدمة الجديدة تُساهم في إنهاء الكثير من المعاملات المصرفية التي يحتاج إليها العملاء، وعليه سنتعرف معًا على تفاصيل فتح حساب جديد داخل البنك خلال السطور التالية.

فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بفتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم أون لاين، فجاءت كما يلي:-

قم بزيارة موقع بنك الخرطوم الرسمي.

مع إمكانية تسجيل الدخول إلى صفحة خدمات البنك.

القيام عند ذلك باختيار خدمة فتح حساب جديد.

قم بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالعميل المتقدم.

مع رفع المستندات المطلوبة.

النقر في نهاية الأمر على زر “تأكيد”.

بحيث تتلقى رسالة ترحيب بنجاح فتح الحساب.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم في السودان

وتتمثل أبرز شروط فتح حساب بنك الخرطوم أمام كافة العملاء السودانيين سواء المقيمين منهم أو المغتربين، بناءً على ما يأتي:-

يجب أن يكون العميل سوداني الجنسية.

يجب أن تكون هي المرة الأولى لفتح حساب بنك الخرطوم.

أن يصل عمر العميل لـ 18 عامًا.

كما يتطلب عمل إيداع بقيمة 10000 جنيه سوداني.

الموافقة على المعايير والأحكام المفروضة من قبل بنك الخرطوم.

عدم إدخال أي معلومات مضللة أو غير صحيحة تمنع العميل من رفض طلبه بشأن فتح الحساب البنكي.

خدمات بنك الخرطوم في دولة السودان

وعن خدمات بنك الخرطوم المقدمة لكافة العملاء المقيمين والمغتربين، فجاءت كما يلي:-