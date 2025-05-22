«مين يقدر ينافس ده؟»… OPPO Reno 14 Pro ينطلق بشاشة OLED ساحرة ومعالج قوي وكاميرا ولا في الخيال

تسعى شركة أوبو باستمرار إلى تقديم هواتف ذكية تجمع بين الأناقة والأداء العملي، ويعد هاتف Oppo Reno 14 امتدادا لهذا التوجه، حيث يأتي بمواصفات متقدمة وتصميم جذاب، ما يجعله منافسا قويا في الفئة المتوسطة العليا، فيما يلي نظرة شاملة على الهاتف من حيث المواصفات، أبرز المميزات، العيوب المحتملة، والسعر المتوقع.

مواصفات هاتف Oppo Reno 14

الشاشة : شاشة AMOLED بحجم كبير ودقة عالية، تدعم معدل تحديث مرتفع يصل إلى 120 هرتز، مما يوفر تجربة بصرية سلسة وواضحة.

: شاشة AMOLED بحجم كبير ودقة عالية، تدعم معدل تحديث مرتفع يصل إلى 120 هرتز، مما يوفر تجربة بصرية سلسة وواضحة. المعالج : يأتي الهاتف بمعالج حديث من نوع Snapdragon أو MediaTek (حسب النسخة)، ما يمنح الجهاز قدرة معالجة قوية وسرعة استجابة ممتازة.

: يأتي الهاتف بمعالج حديث من نوع Snapdragon أو MediaTek (حسب النسخة)، ما يمنح الجهاز قدرة معالجة قوية وسرعة استجابة ممتازة. الذاكرة والتخزين : يتوفر بعدة خيارات من حيث الذاكرة العشوائية (RAM) والتي تبدأ من 8 جيجابايت، مع سعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، ما يوفر مساحة كافية لتخزين التطبيقات والبيانات.

: يتوفر بعدة خيارات من حيث الذاكرة العشوائية (RAM) والتي تبدأ من 8 جيجابايت، مع سعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، ما يوفر مساحة كافية لتخزين التطبيقات والبيانات. الكاميرا الخلفية : ثلاثية العدسة بدقة عالية، تدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع قدرات محسنة في التصوير الليلي والعزل البصري.

: ثلاثية العدسة بدقة عالية، تدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع قدرات محسنة في التصوير الليلي والعزل البصري. الكاميرا الأمامية : بدقة مرتفعة، تدعم أوضاع التجميل والتثبيت التلقائي للصور.

: بدقة مرتفعة، تدعم أوضاع التجميل والتثبيت التلقائي للصور. البطارية : سعة كبيرة تدعم الشحن السريع بقوة عالية، مما يقلل من وقت الشحن ويطيل فترة الاستخدام.

: سعة كبيرة تدعم الشحن السريع بقوة عالية، مما يقلل من وقت الشحن ويطيل فترة الاستخدام. نظام التشغيل: يعمل بنظام Android مع واجهة ColorOS المخصصة من أوبو، والتي توفر تجربة استخدام سلسة ومزايا إضافية.

مميزات هاتف Oppo Reno 14

تصميم أنيق وخامات تصنيع عالية الجودة.

شاشة ممتازة من حيث السطوع والدقة ومعدل التحديث.

أداء قوي في تعدد المهام والألعاب.

كاميرات احترافية توفر جودة تصوير عالية.

بطارية تدوم طويلاً مع دعم ممتاز للشحن السريع.

دعم شبكات الجيل الخامس (5G).

مستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة يتميز بسرعة ودقة الاستجابة.

عيوب هاتف Oppo Reno 14

لا يدعم تركيب كارت ذاكرة خارجي في بعض الإصدارات.

قد تكون واجهة ColorOS ثقيلة قليلا مقارنة بأنظمة أندرويد الأخرى.

لا يحتوي على منفذ سماعات 3.5 ملم.

السعر قد يكون مرتفعا نسبيا مقارنة ببعض المنافسين في نفس الفئة.

سعر هاتف Oppo Reno 14

يتراوح السعر المتوقع لهاتف Oppo Reno 14 حسب السعة والإصدار بين: