“الوجبة السابعة”.. الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2025 حسب الشروط المطلوبة

تواصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق جهودها المتواصلة لدعم الأسر ذات الدخل المحدود والفئات الأكثر احتياجًا، من خلال برامج الرعاية الاجتماعية المتعاقبة، ومن أبرز هذه المبادرات الوجبة السابعة للرعاية الاجتماعية، والتي ينتظرها آلاف المواطنين بفارغ الصبر، ويبحث العديد من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بهذه الوجبة للتأكد من شمولهم ضمن قوائم الدعم الحكومي.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025

حرصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على توفير طريقة إلكترونية سهلة للاستعلام عن أسماء المستفيدين من خلال منصة مظلتي عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة مظلتي.

إدخال رمز التحقق الظاهر على الشاشة.

اختيار خيار “الاستعلام عن دعم الرعاية” من القائمة.

إدخال البيانات المطلوبة بدقة، مثل الاسم الرباعي ورقم البطاقة.

الضغط على زر “استعلام” لعرض النتائج.

بمجرد إتمام الخطوات بشكل صحيح، ستظهر الأسماء فورًا على الشاشة، مع إمكانية طباعة النتيجة أو الاحتفاظ بها.

شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية في العراق

حددت وزارة العمل مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في الوجبة السابعة، وأبرزها:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم داخل العراق بشكل دائم.

ألا يقل عمر النساء المتقدمات عن 15 عامًا ولا يزيد عن 55 عامًا.

يتراوح عمر الرجال المتقدمين ما بين 18 و60 عامًا.

يجب أن يكون المتقدم بدون مصدر دخل ثابت.

عدم امتلاك المتقدم أي ممتلكات أو عقارات كبيرة.

استيفاء جميع الوثائق والمستندات المطلوبة بشكل رسمي.

أهمية الوجبة السابعة للمستفيدين

تُعد هذه الدفعة من الرعاية الاجتماعية واحدة من الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها الأسر الفقيرة في العراق، حيث تُسهم بشكل مباشر في تغطية الاحتياجات الأساسية، وتمنح الأسر فرصة لتحسين مستوى المعيشة، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، لذلك يتابع المواطنون بفارغ الصبر مواعيد الإعلان عن أسماء المقبولين، وطريقة الوصول إلى القوائم الرسمية.