طريقة التسجيل في برنامج سكني السعودية 1446هـ وشروط الاستحقاق (كامل التفاصيل)

في إطار سعي الحكومة السعودية لدعم مواطنيها، أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان برنامج “سكني”، الذي يُعد من أهم المبادرات الاجتماعية السكنية في المملكة، والمخصص لمساعدة الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط في تملك المسكن المناسب، حيث يوفّر هذا البرنامج حلولاً متعددة تتراوح ما بين منح أراضٍ سكنية مجانية ووحدات سكنية جاهزة وقروض تمويلية مدعومة، ومن خلال هذا المقال سنتعرف معكم على خطوات التسجيل في برنامج سكني 1446، إلى جانب أهم الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم.

خطوات التسجيل في برنامج سكني 1446

يمكن للراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج التسجيل بطريقة إلكترونية عبر منصة سكني الرسمية، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة سكني.

النقر على خيار “تسجيل الدخول” وكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك.

اختيار “الدعم السكني” من القائمة الرئيسية.

الضغط على “التسجيل في الدعم”.

تعبئة النموذج الخاص بطلب الدعم بكافة البيانات الشخصية وبيانات الأسرة.

التأكد من صحة المعلومات المُدخلة قبل إرسال الطلب.

النقر على خيار “إرسال” بعد إتمام الخطوات.

سيتم مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة، وفي حال مطابقة الشروط سيتم التواصل مع المتقدم عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف.

الشروط الأساسية للحصول على الدعم السكني 1446

حتى يتم قبول طلب المتقدم ضمن مستفيدي برنامج سكني هناك عدد من الشروط التي يجب أن يستوفيها، وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومنشأ.

أن يكون مقيماً بشكل دائم داخل المملكة.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً.

يشترط ألا يمتلك المتقدم مسكناً مسجلاً باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته.

عدم امتلاك المتقدم لعقار سكني أو أرض يمكن أن توفر له مسكناً.

تقديم كافة الوثائق الرسمية التي تثبت الحالة الاجتماعية والدخل.

ألا يكون المتقدم يتقاضى دخلاً ثابتاً يغنيه عن الحاجة للدعم.

ما هو برنامج سكني؟

برنامج سكني هو مبادرة حكومية أطلقتها وزارة الإسكان السعودية بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية، ويهدف إلى زيادة نسبة تملك المواطنين السعوديين للمساكن الخاصة بهم بحلول 2030، من خلال توفير خيارات تمويلية وسكنية مرنة تناسب مختلف فئات المجتمع.