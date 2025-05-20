إجازة رسمية مدفوعة الاجر 3 أيام للموظفين بقرار وزاري رسمي لأول مرة  في تاريخ مصر .. شوف أنت منهم؟

في بادرة تُعد الأولى من نوعها، أعلنت الحكومة المصرية عن عطلة رسمية خاصة بمحافظة الجيزة، احتفاءً بحدث وطني وثقافي فريد يتمثل في الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، المشروع العملاق الذي طال انتظاره، ويُعد اليوم أحد أبرز معالم مصر الحضارية التي تجذب أنظار العالم.

إجازة الخميس 3 يوليو 2025 في الجيزة

بحسب بيان رسمي صادر عن محافظة الجيزة، تقرر منح العاملين في الأجهزة الحكومية والطلاب في المدارس والجامعات الواقعة داخل نطاق المحافظة إجازة رسمية يوم الخميس 3 يوليو 2025، تأتي هذه العطلة تزامنًا مع مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير، تقديرًا لهذا الحدث الثقافي البارز، ومع وقوع الإجازة يوم الخميس، فإن سكان الجيزة سيستمتعون بعطلة تمتد لثلاثة أيام متتالية، تشمل نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت).

هل تتوسع الإجازة إلى باقي المحافظات؟

حتى الآن، لم يُعلن عن تعميم القرار على باقي محافظات الجمهورية، وهو ما أثار العديد من التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية تعميم هذه العطلة في السنوات القادمة، خصوصًا أن الحدث يمثل إنجازًا على مستوى الدولة بأكملها وليس الجيزة فقط.

المتحف المصري الكبير مشروع بحجم التاريخ

المتحف المصري الكبير لا يمثل مجرد مبنى أثري حديث، بل هو تجسيد حقيقي لعظمة التاريخ المصري القديم في قالب عصري متطور، يضم المتحف أكثر من 100 ألف قطعة أثرية نادرة، على رأسها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، والتي يتم عرضها لأول مرة في موقع واحد، مما يجعله أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة فقط.

احتفالات عالمية على مدار ثلاثة أيام

من المقرر أن تستمر الفعاليات المصاحبة للافتتاح على مدى ثلاثة أيام (3 – 5 يوليو)، تتضمن عروضًا فنية، واستعراضات موسيقية، بالإضافة إلى حضور شخصيات بارزة من مختلف دول العالم، كما سيتم نقل هذه الفعاليات مباشرة عبر عدد من القنوات الفضائية العالمية، مما يمنح الحدث بعدًا دوليًا يعكس مكانة مصر الحضارية والثقافية.

هل تتحول المناسبة إلى عطلة قومية سنوية؟

رغم أن الإجازة هذا العام اقتصرت على محافظة الجيزة، إلا أن مصادر مطلعة لم تستبعد أن يصبح يوم افتتاح المتحف مناسبة قومية سنوية، تُدرج ضمن قائمة العطلات الرسمية مستقبلاً، خاصة إذا استمر التفاعل الجماهيري والإعلامي مع هذا الحدث بنفس القوة.

فرحة واسعة بين المواطنين

لاقى قرار الإجازة ترحيبًا كبيرًا بين العاملين بالدولة وطلاب الجيزة، حيث عجّت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات الاحتفال والفخر، معتبرين أن تخصيص عطلة لإنجاز ثقافي يكرّس لقيم الانتماء والوعي الحضاري، ويشجع الأجيال القادمة على التمسك بهويتهم التاريخية.

قائمة العطلات الرسمية المتبقية في عام 2025

بالإضافة إلى عطلة افتتاح المتحف المصري الكبير، إليك أهم الإجازات الرسمية المتبقية لهذا العام:

الجمعة 6 يونيو: وقفة عرفات

السبت 7 يونيو: أول أيام عيد الأضحى

الجمعة 27 يونيو: رأس السنة الهجرية

الإثنين 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو

الأربعاء 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو

السبت 6 سبتمبر: المولد النبوي الشريف

الإثنين 6 أكتوبر: ذكرى نصر أكتوبر

افتتاح المتحف المصري الكبير ليس مجرد حدث محلي، بل هو رسالة ثقافية عالمية تؤكد أن مصر لا تزال تحتفظ بريادتها الحضارية، وأنها قادرة على تحويل إرثها التاريخي إلى أداة للنهضة والتنمية والاعتزاز بالهوية.