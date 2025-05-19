“برواتب مجزية”.. رابط استمارة التقديم على تعيينات عقود محافظة بغداد 2025 وأهم الشروط اللازمة

تتزايد عمليات البحث عن رابط استمارة التقديم لتعيينات عقود محافظة بغداد 2025، حيث تعتبر هذه التعيينات فرصة هامة للعديد من الخريجين الباحثين عن وظيفة تناسب تخصصاتهم ضمن القطاع الحكومي، تأتي هذه التعيينات ضمن جهود الدولة العراقية لتوفير فرص عمل في مؤسساتها الرسمية، خصوصًا مع ارتفاع معدلات البطالة وصعوبة الحصول على وظائف في القطاع الخاص أو خارج التخصصات.

خطوات التقديم على تعيينات عقود بغداد 2025

من أجل التقديم بالشكل الصحيح وتجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى استبعاد الطلب، يجب اتباع مجموعة من الخطوات والتعليمات أثناء ملء استمارة التقديم الإلكتروني:

يقوم المتقدم بالدخول إلى منصة أور الإلكترونية.

ملء جميع الحقول المطلوبة بدقة ووضوح لضمان قبول الطلب.

بعد إدخال المعلومات الشخصية والبيانات المطلوبة، يجب على المتقدم رفع جميع المستندات والوثائق اللازمة بشكل كامل، مع التأكد من جودة الملفات وصحتها قبل الضغط على زر “حفظ”.

بمجرد الانتهاء من تعبئة الاستمارة وتحميل المستندات، سيتم إصدار وثيقة إلكترونية تحتوي على رقم الطلب الفريد ورمز الاستجابة السريعة (QR-code)، وهما مهمان جداً لمتابعة حالة الطلب.

يُفضل الاحتفاظ بنسخة مطبوعة من هذه الوثيقة لأنها ستكون ضرورية عند مراجعة ديوان محافظة بغداد بعد صدور نتائج التعيينات.

عملية التقديم مجانية تماماً ولا تتطلب دفع أي رسوم أو أجور، ويجري التقديم عبر منصة “أور” الإلكترونية التي تقدم خدمات حكومية موثوقة وسهلة الاستخدام.

كما يُذكر أن فترة استقبال الطلبات مفتوحة لمدة 30 يومًا ابتداءً من تاريخ فتح الاستمارة، ويُفضل التقديم في أقرب وقت لتجنب ضيق الوقت أو أي مشاكل تقنية.

شروط التقديم على عقود محافظة بغداد

يجب أن يستوفي المتقدم شروطًا محددة تضمن قبوله في التعيينات ومنها:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيمًا في محافظة بغداد.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد عن 45 عامًا.

أن يتمتع بحسن السيرة والسلوك وخلو سجله من الجرائم.

أن يكون تخرجه بين عامي 2023 و2024، مع استثناءات خاصة لبعض الحالات.

عدم شغله وظيفة حكومية أخرى خلال فترة التعاقد.

وجود رخصة سوق سارية للسائقين.

هناك أيضًا قنوات خاصة للتقديم تشمل ذوي الشهداء، ذوي الاحتياجات الخاصة، الأقليات، مع نسب محددة لكل فئة لضمان التوزيع العادل.

المستندات المطلوبة للتقديم على عقود بغداد

لإتمام عملية التقديم يجب على كل متقدم تجهيز المستندات الرسمية المطلوبة، والتي تعد ضرورية لاستكمال ملفه بشكل صحيح، من أهم هذه المستندات:

البطاقة الوطنية الموحدة.

بطاقة السكن باسم المتقدم أو أحد أفراد عائلته حسب الحالة الاجتماعية.

صور شخصية حديثة (عدد 6) بخلفية بيضاء وبمقاس 4×3.

وثائق إثبات الزواج للأزواج، بالإضافة إلى وثائق الأبناء إن وجدت.

شهادات التخرج أو تأييد التخرج لكل التخصصات العلمية.

وثائق خاصة لفئة ذوي الشهداء، الأقليات، وذوي الاحتياجات الخاصة.

شهادات العمل التطوعي من الجهات المعتمدة، مثل وزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى للشباب.

كم يبلغ راتب موظفي عقود محافظة بغداد؟

يتقاضى موظفو العقود في مؤسسات محافظة بغداد راتبًا شهريًا يبلغ 300,000 دينار عراقي، مع مدة عقد رسمية تصل إلى ثلاث سنوات، ويتم تعيين المتعاقدين وفقًا لاحتياجات المحافظة والدوائر الحكومية التابعة لها، مع الالتزام بمواعيد الدوام الرسمية حسب تعليمات كل دائرة.