“مبروك للجميع” الاستعلام عن نتائج ترقيات المعلمين في تونس 2025 عبر موقع وزارة التربية التونسية

يهتم الكثير من المواطنين الساعات السابقة للتعرف على نتائج ترقيات المعلمين في تونس 2025 وخطوات الاستعلام عنها، حيث طرحت وزارة التربية التونسية من خلال بيان رسمي أنه يمكن التعرف على النتيجة إلكترونيا وذلك عبر رابط الموقع الرسمي دون الذهاب لأي من المقرات الحكومية التابعة للوزارة والانتظار في الزحام، كما تهدف تلك الترقيات للعمل على تعزيز مكانة المعلمين بالدولة وأيضا العمل على تشجعيهم من اجل أداء تلك المهنة بتميزا أكثر.

نتائج ترقيات المعلمين في تونس 2025

يوجد بعض من الخطوات التي تساعد المعلمين في التعرف والاستعلام عن نتائج الترقيات في تونس لعام 2025 وتمثلت تلك الخطوات عبر النقاط المقبلة:

في البداية الدخول على موقع وزارة التربية التونسية.

عليك الآن كتابة الاسم وكذلك كلمة المرور لتتمكن من الدخول.

اختيار القائمة، ثم الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

من ثم يتم الضغط على خدمة الاستعلام عن الترقيات.

بعد ذلك يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة مع التأكد من صحتها.

كتابة الرقم القومي للمعلم وكذلك الاسم في الحقول الفارغة.

أخيرا قم بالنقر على خانة استعلام، وانتظر دقائق قليلة لتظهر أمامك النتائج بالتفصيل فور ظهورها.

شروط الاستفادة من ترقيات المعلمين لعام 2025 في تونس

حددت وزارة التربية التونسية أنه يوجد بعض من الشروط اللازمة للاستفادة من ترقيات المعلمين وتمثلت لتكون على النحو التالي: