الشروط المطلوبة للحصول على بطاقة الشفاء 2 في الجزائر 2025.. وطريقة الحصول عليها

أعلن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعي عن إصدار النسخة الجديدة من بطاقة الشفاء 2، ضمن جهود الحكومة لتحديث منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز الخدمات الصحية للمواطنين، ويأتي هذا الإصدار الجديد ضمن خطة رقمية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة التعامل مع التأمين الصحي وتسريع معالجة الملفات في مختلف ولايات الجزائر، وتُعد بطاقة الشفاء 2 الجيل المطوّر من البطاقة الإلكترونية الخاصة بالتأمين الصحي، والتي تتيح للمواطنين الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي، مثل شراء الأدوية والعلاج في المستشفيات العمومية والخاصة المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS).

الشروط المطلوبة للحصول على بطاقة الشفاء 2

حدد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعي شروط الحصول على البطاقة الجديدة وتتمثل في:

أن يكون المتقدم مسجلاً قانونيًا في نظام الضمان الاجتماعي.

تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية وصورة شخصية حديثة.

تعبئة استمارة طلب البطاقة الجديدة، المتوفرة إلكترونيًا أو في وكالات CNAS.

تشمل الفئات المستفيدة الموظفين، المتقاعدين، وأصحاب المهن الحرة، بشرط وجود اشتراك فعّال في التأمين.

خطوات الحصول على بطاقة الشفاء 2

اتخذت CNAS إجراءات رقمية لتسهيل طلب البطاقة الجديدة عبر الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.

الدخول إلى قسم “طلب بطاقة الشفاء 2”.

تعبئة النموذج الإلكتروني وإرفاق المستندات المطلوبة.

حجز موعد لاستلام البطاقة من أقرب وكالة.

متابعة حالة الطلب من خلال التطبيق أو الرسائل النصية.

مميزات إصدار بطاقة الشفاء 2 في الجزائر 2025

وفقًا لتصريحات CNAS تحتوي بطاقة الشفاء 2 على تحديثات تقنية مهمة، منها:

شريحة ذكية أسرع وأكثر أمانًا في قراءة البيانات.

ربط مباشر للبطاقة مع الملف الصحي الرقمي للمؤمن عليه.

خدمات إلكترونية متطورة مثل التصريح بالمرض وحجز المواعيد الطبية عبر التطبيق.

واجهة مستخدم موحدة في تطبيق “CNAS Mobile” تتيح متابعة ملفات التأمين واستهلاك الأدوية السنوي.

أكد CNAS أن بطاقة الشفاء القديمة ستظل صالحة لفترة انتقالية حتى تعميم الإصدار الجديد على كامل التراب الوطني، مع الإعلان لاحقًا عن موعد إيقاف العمل بها، كما تسعى الجزائر لتفعيل بطاقة الشفاء 2 في إطار التعاون المغاربي، لتمكين حامليها من استخدام خدمات التأمين الصحي في دول مجاورة مثل تونس وموريتانيا بعد توقيع اتفاقيات ثنائية.