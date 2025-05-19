وزارة التربية والتعليم تكشف عن “مسابقة معلمي الحصة” .. ورفع الحد الأدنى من عمر المعلمين!

قد أعلنت وزارة التربية والتعليم المصري بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن العديد من التفاصيل المختلفة، التي يجب أن يتم توافرها بشكل صحيح، والتي من خلالها سوف يتم توافر القبول على كافة الوظائف المخصصة من الوزارة، بالإضافة إلى انه قد تم ارتفاع العمر المخصص للموظفين في المسابقة التعليمية، والتي من خلالها سوف يتم الحصول والوصول إلى اكبر عدد من المعلمين.

مسابقة معلمي الحصة

قد أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على تحديد مسابقة معلمي الحصة، والتي من خلالها سوف يتم توظيف العديد من المعلمين بداخل جمهورية مصر العربية في كافة الإدارات التعليمية، بالإضافة إلى انه أيضا قد تم الإعلان على العديد من الشروط التي من خلالها سوف يتم قبول المعلمين، وهذا الأمر سوف يساعد في سد العجز التعليمي بداخل العديد من المدارس الحكومية، وقد أشارت الجهات المختصة بأنه يجب أن يتم التقديم على المواقع الالكترونية الخاصة بالوزارة فقط.

رفع الحد الأقصى لعمر المعلمين الحصة

قد أوضحت الجهات المختصة المصرية التعليمة عن رفع الحد الأقصى لعمر المعلمين الحصة والتي قد تم تأكيد هذا الأمر بدلا من أن يكون 35 عامًا على أن يصل إلى 45 عامًا، وذلك من اجل سد احتياجات التعليم في العديد من المدارس الحكومية بداخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى انه قد أوضحت الجهات المختصة على توافر العديد من الشروط التي من الهام جدًا أن يتم توافرها بالشكل الصحيح وتطابقها مع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية.