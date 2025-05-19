خطوات استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2025 “هنــــــــــا” .. معرفة قيمة تطبيق الزيادة 25%

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية حول استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي حيث تعتبر معاشات تكافل وكرامة من أهم صور الدعم التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للكثير من الأسر المصرية حيث تصل عدد الأسر التي تحصل على معاش تكافل وكرامة ما يقرب من 5 مليون اسرة مصرية وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على زيادة عدد الأسر التي تحصل على معاش تكافل وكرامة خلال الفترة القادمة وذلك نظرًا للحالة الاقتصادية التي يمر بها المواطنين خلال الفترة الاخيرة الماضية من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي خلال الساعات الاخيرة الماضية عن استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي حيث اكتشف الكثير من المواطنين الحاصلين على معاش تكافل وكرامة بوقف البطاقات الخاصة بصرف معاش تكافل وكرامة دون أسباب معلنة ويستطيع جميع المواطنين الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي عن طريق الخطوات التالية.

أولًا قم بالدخول عبر موقع استعلامات تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي. ثم قم بالضغط عل استعلام تكافل وكرامة قم بتسجيل الرقم القومي. ثم قم بالضغط على استعلام. تظهر أحقية الحصول على معاش تكافل وكرامة.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة

بعد التعرف على استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي يستطيع جميع المستحقين لمعاش تكافل وكرامة صرف معاش تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر ميلادي وذلك من خلال جميع مكاتب البريد المصري وجميع ماكينات الصرف الآلي وجميع البنوك المصرية ومن المتوقع أن يتم زيادة معاشات تكافل وكرامة خلال الفترة القادمة.