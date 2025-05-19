“800 د.ج منحـة فــوريـة“ كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2025 بالجزائر وحقيقة زيــادتهــا

تُعد منحة المرأة الماكثة في البيت إحدى المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة الجزائرية عبر الوكالة الوطنية للتشغيل وتهدف إلى تقديم دعم مالي رمزي للنساء غير العاملات، خاصة الأرامل والمطلقات وربات البيوت، لمساعدتهن في تلبية احتياجاتهن الأساسية.

منحة المرأة الماكثة بالبيت 2025

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل عن فتح باب التسجيل لمنحة المرأة الماكثة في البيت لعام 2025 اعتبارًا من 1 أفريل 2025، وذلك عبر المنصة الرقمية الرسمية للوكالة، حيث تُعد منحة المرأة الماكثة في البيت خطوة إيجابية من الحكومة الجزائرية لدعم النساء غير العاملات، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهن، ومن المهم الالتزام بالشروط وتقديم المستندات المطلوبة بدقة لضمان الاستفادة من هذه المنحة

شروط الاستفادة من المنحة

للاستفادة من هذه المنحة، يجب على المتقدمة استيفاء الشروط التالية:

أن تكون جزائرية الجنسية ومقيمة بشكل دائم داخل البلاد.

أن يتراوح عمرها بين 18 و45 سنة.

أن تكون غير موظفة في أي قطاع حكومي أو خاص.

ألا تمتلك سجلًا تجاريًا أو أصولًا عقارية ذات قيمة عالية.

أن تكون أرملة، مطلقة، أو متزوجة من زوج غير قادر على العمل.

ألا تكون مستفيدة من أي دعم حكومي آخر.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2025

للتسجيل في المنحة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل.

إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب مسبق.

اختيار خدمة “منحة المرأة الماكثة في البيت” من القائمة المتاحة.

تعبئة النموذج الإلكتروني بالمعلومات الشخصية بدقة.

تحميل المستندات المطلوبة، مثل:

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

شهادة إقامة حديثة.

شهادة عائلية (للمتزوجات، الأرامل، أو المطلقات).

شهادة عدم العمل.

رقم حساب بريدي جاري (CCP).

صورتان شمسيتان حديثتان.

الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها.

تأكيد تقديم الطلب والانتظار حتى استلام إشعار بالقبول أو الرفض عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

حقيقة زيادة المنحة إلى 8000 دينار جزائري

تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي أخبارًا تفيد بزيادة قيمة منحة المرأة الماكثة في البيت إلى 8000 دينار جزائري، إلا أن الوكالة الوطنية للتشغيل نفت هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أن قيمة المنحة الحالية ما تزال 800 دينار جزائري، وأن الأخبار المنتشرة لا تستند إلى أي مصدر رسمي.