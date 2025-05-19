“4500 ريال”.. رابط وشروط التسجيل للحصول على دعم ريف للنساء والأسر المنتجة في السعودية 1446هـ

في إطار سعي الحكومة السعودية لدعم التنمية الريفية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة والفئات المنتجة، أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة برنامج الدعم الريفي، الذي يعد من أبرز المبادرات الهادفة إلى تحسين مستوى معيشة سكان المناطق الريفية، وفتح آفاق جديدة للنساء والأسر المنتجة لتحقيق الاستقلال المالي.

شروط الحصول على دعم ريف

لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الدعم وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة عددًا من الشروط الواجب توافرها لدى المتقدمين:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون مقيمًا في إحدى المناطق الريفية المعتمدة ضمن نطاق الدعم.

توفر القدرة على إدارة المشروع بشكل عملي سواء في مجالات الزراعة أو الصناعات اليدوية أو الأنشطة الإنتاجية الأخرى.

تقديم خطة عمل واضحة توضح آلية استغلال الدعم لتحقيق أرباح مستدامة.

الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية المحددة للأنشطة الإنتاجية.

اجتياز دورات تدريبية أو ورش عمل تقدمها الجهات المختصة لتطوير المهارات الإدارية والفنية.

إرفاق المستندات المطلوبة، مثل الهوية الوطنية، شهادات التدريب، وأي وثائق تثبت خبرة سابقة في النشاط المختار.

خطوات التقديم على دعم ريف

يمكن للراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم الريفي التقديم إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية للبرنامج من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج دعم ريف.

تسجيل حساب جديد أو تسجيل الدخول في حال وجود حساب مسبق.

تعبئة النموذج الإلكتروني بالمعلومات الشخصية وبيانات المشروع.

رفع كافة المستندات المطلوبة بشكل صحيح.

انتظار الرد بعد مراجعة الطلب من الجهات المختصة، والتي ستتواصل مع المتقدمين بعد استيفاء الشروط.

أهداف برنامج دعم ريف

يهتم هذا البرنامج بتعزيز القدرات الإنتاجية للأسر والنساء في المناطق الريفية، من خلال دعم المشروعات الزراعية والحرفية والغذائية، كما يسهم في تقوية الأمن الغذائي بالمملكة ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمناطق الأقل حظًا، ويتماشى البرنامج بشكل مباشر مع رؤية السعودية 2030، من خلال تمكين النساء والأسر المنتجة ورفع نسبة مشاركتهم في الاقتصاد المحلي، كما يقدم البرنامج دعمًا ماليًا وفنيًا لمن لديهم رغبة في تطوير مشروعاتهم الخاصة.