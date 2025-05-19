هياخدها صلاح ولا ايه؟ .. ترتيب الحذاء الذهبي وتراجع صلاح للمركز الثالث!!!!

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية عن ترتيب الحذاء الذهبي وذلك بعد هدف كليان مبابي وتراجعة ترتيب محمد صلاح في ترتيب الحذاء الذهبي وهو ترتيب اللاعبين الأكثر تسجيلًا للأهداف في الدوريات الخمس الأوروبية الكبرى حيث اشتعل الصراع على منافسة الحذاء الذهبي خلال الايام الماضية وذلك بعد مجموعة مباريات قوية في الدوريات الاوروبية المختلفة وخلال السطور التالية نكشف عن ترتيب الحذاء الذهبي لهذا الموسم 2025.

ترتيب الحذاء الذهبي

يترقب الكثير من عشاق ومتابعي النجم المصري محمد صلاح موقفة النهائي في ترتيب الحذاء الذهبي حيث تصدر محمد صلاح ترتيب الحذاء الذهبي لأيام عديدة حيث يحصل لاعبي الدوريات الأوروبية الكبرى الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الايطالي والدوري الفرنسي والدوري الالماني على نقطتين مقابل كل هدف بينما تحصل باقي الدوريات الاوروبية الكبرى على نقطة ونصف فقط وقد سجل كليان مبابي لاعب ريال مدريد مجموعة من الأهداف خلال الأسبوع الماضي جعلته يتفوق على المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

ترتيب هدافي الدوريات الأوروبية

يبحث الكثير من متابعي كرة القدم الأوروبية عن ترتيب هدافي الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى وذلك حيث يحصل الفائز على جائزة الحذاء الذهبي وإليكم ترتيب الحذاء الذهبي لهذا الموسم 2025.