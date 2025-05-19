ترتيب الدوري الاسباني بتفوق برشلونة في الصدارة وحصوله على 85 نقطة

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية حول ترتيب الدوري الإسباني وذلك بعد فوز ريال مدريد وهزيمة برشلونة خلال مباريات يوم أمس حيث حقق برشلونة لقب الدوري الاسباني لهذا الموسم رسميًا وذلك رغم خسارته أمام فياريال ويعد الدوري الاسباني من أهم الدوريات الاوروبية التي يشاهدها نسبة كبيرة من المواطنين في الدول العربية والشرق الأوسط وخلال السطور التالية نكشف عن ترتيب الدوري الاسباني لهذا الموسم 2025 بعد نهاية مباريات الجولة 37.

ترتيب الدوري الاسباني

ازدادت عمليات البحث خلال الأيام الاخيرة الماضية حول ترتيب الدوري الاسباني حيث يعد الدوري الاسباني من أقوى الدوريات في العالم خلال الفترة الماضية وقد حسم برشلونة لقب بطولة الدوري الإسباني وذلك بالرغم من خسارته أمام فياريال بنتيجة 3-2 في مباريات يوم أمس الأحد بينما فاز ريال مدريد على نظيره إشبيلية في مباراة مثير شهدت الكثير من الأحداث وإليكم ترتيب الدوري الاسباني.

في صدارة ترتيب الدوري الاسباني برشلونة برصيد 85 نقطة.

في المركز الثاني ريال مدريد برصيد 81 نقطة.

في المركز الثالث اتليتكو مدريد برصيد 73 نقطة.

في المركز الرابع اتليتكو بلباو برصيد 70 نقطة.

في المركز الخامس فياريال برصيد 56 نقطة.

في المركز السادس ريال بيتيس برصيد 59 نقطة.

مباريات الدوري الاسباني القادمة

بعد التعرف على ترتيب الدوري الإسباني يبحث الكثير من مشاهدي الدوري الاسباني عن مباريات الدوري الاسباني القادمة وهي كالتالي.