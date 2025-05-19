عبر موقع وزارة الداخلية.. شروط العفو الملكي 1446هـ في السعودية وكيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالعفو

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لدعم الاستقرار الاجتماعي وتوفير فرص جديدة للمواطنين بعد قضاء فترات العقوبة، أعلنت الحكومة السعودية عن تفاصيل شروط العفو الملكي 1446، إلى جانب طريقة الاستعلام عن المشمولين به عبر موقع وزارة الداخلية، ويمثل هذا العفو إحدى المبادرات الإنسانية التي تصدر سنويًا بمناسبة شهر رمضان أو الأعياد الوطنية لتمنح الأمل من جديد للنزلاء وأسرهم.

شروط الاستفادة من العفو الملكي 1446

وضعت الحكومة السعودية عدة ضوابط ومعايير يجب توافرها حتى يكون السجين مؤهلاً للحصول على قرار العفو، ومن أبرز هذه الشروط:

أن يتراوح عمر السجين بين 18 إلى 60 عامًا سواء كان رجلاً أو امرأة.

يشترط أن يكون السجين مدانًا في قضايا يحق فيها طلب العفو مثل بعض المخالفات القانونية والتجارية والسرقة.

يجب أن يحصل السجين على شهادة حسن سيرة وسلوك من إدارة السجن خلال فترة الحبس.

يشترط أن يكون قد أمضى نصف مدة العقوبة المقررة له على الأقل.

حضور السجين برامج التأهيل النفسي والاجتماعي التي تُقام داخل السجون.

تقديم تعهد خطي بعدم تكرار المخالفة والالتزام بقوانين وأنظمة المملكة.

يتم إخضاع السجين لفترة مراقبة بعد الإفراج عنه وفقًا لقرارات الإدارة العامة للسجون.

طريقة تقديم طلب العفو الملكي 1446

يمكن للأسر أو السجناء تقديم طلب الحصول على العفو الملكي إلكترونيًا بسهولة من خلال الخطوات التالية: