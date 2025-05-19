“اظبط الآن بجودة عالية HD” تردد قناة ssc1 السعودية الرياضية 2025 على الأقمار الصناعية

يعتبر تردد قناة ssc1 السعودية الرياضية 2025 من أكثر ما يبحث عنه الكثير من محبي كرة القدم، وذلك لأن تلك القناة من أهم القنوات الرياضية التي تعرض بطولات على المستوى المحلي والعالمي، وكذلك تقدم استوديو تحليلي يتواجد به عدد من نجوم كرة القدم لتقييم المباراة وأداء اللاعبين، ولذلك نقدم السطور المقبلة أخر تحديث لتردد القناة على كافة الأقمار الصناعية سواء نايل سات أو عرب سات أو سهيل سات فتابعونا.

تردد قناة ssc1 السعودية الرياضية

يمكن ضبط تردد قناة اس اس سي 1 على القمر الصناعي نايل سات من خلال الترددات المقبلة:

القمر الصناعي نايل سات.

بينما التردد الجديد 12523.

الترميز يكون عبر 27500.

معدل الاستقطاب افقي.

تصويب الخطأ من خلال 5/6.

تردد قناة SSC1 HD الرياضية عرب سات

القمر الصناعي عرب سات.

بينما التردد الجديد 12418.

الترميز يكون عبر 27500.

معدل الاستقطاب افقي.

تصويب الخطأ من خلال 3/4.

تردد قناة SSC1 HD السعودية سهيل سات

القمر الصناعي سهيل سات.

بينما التردد الجديد 11585.

الترميز يكون عبر 27500.

معدل الاستقطاب عمودي.

تصويب الخطأ من خلال 2/3.

خطوات إضافة قناة SSC1 HD علي الريسيفر

يمكنكم اتباع بعض من الخطوات اللازمة لإضافة قناة SSC1 HD علي الريسيفر وتمثلت أبرزها لتكون على النحو التالي: