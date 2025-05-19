حـتـمًـا ستـنجح الخـطـة البـديلة kuruluş osman .. موعد عرض قيامة عثمان الحلقة 192 المؤجلة  

يتسائل جمهور المسلسل التركي التاريخي الشهير عثمان عن موعد عرض قيامة عثمان الحلقة 192 الموسم السادس المؤجلة، حيث تشهد تلك الحلقة المزيد من الصراعات الداخلية والمكر والدهاء لأعداء الدولة من الداخل والخارج ورد فعل عثمان تجاه الخيانات الداخلية التي تشكل خطورة على قبيلته وعلى تحقيق حلمه في تأسيس دولة قوية وايضا ظهور شخصية ما لم يتوقع المتابعين ظهورها مجددا ضمن أحداث ذلك الموسم من المسلسل.

موعد عرض قيامة عثمان الحلقة 192

اتخذت إدارة قناة ATV التركية قرار تأجيل عرض الحلقة 192 عن موعدها الأساسي بتاريخ 14-5-2025 وذلك بعد ما تبين تحديد ذلك التاريخ أيضا لانطلاق مباراة هامة، ومن المتوقع عرض الحلقة المنتظرة في الموعد الأساسي وهو الاربعاء من كل أسبوع، أي أنه من المتوقع عرض تلك الحلقة في تاريخ 21-5-2025 ليستكمل المتابعين مسيرة الأحداث الشيقة والممتعة التي تشهد تصدي عثمان القائد التاريخي الشهير للخصوم والأعداء بحنكة وذكاء، و استكمال مسيرة التحديات الصعبة التي واجهها عثمان طوال فترة حكمه للدولة العثمانية وسعيه وراء توحيد القبائل تحت رايه واحده.

القنوات الناقلة لمسلسل عثمان

تنقل قناة ATV التركية حلقة أسبوعية من المسلسل الشهير قيامه عثمان وذلك في مساء يوم الأربعاء وبالتحديد في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية والعاشرة مساء بتوقيت الامارات العربية المتحدة، كما تنقل قناة الفجر الجزائرية الأرضية الحلقه أيضا بعد مرور 24 ساعة من عرضها باللغة التركية لتصبح مدبلجة إلى اللغة العربية لكي يتم فهم مجريات الأحداث من قبل متابعي المسلسل من داخل دول الوطن العربي، ومن ثم يتم عرض الحلقة يوم الخميس بجودة عالية في العاشرة مساء.

كما يتم عرض المسلسل أيضا عبر المنصات الالكترونية مثل منصة قصة عشق وبعض التطبيقات الأخرى والتي تحتاج لمتابعتها الاتصال بشبكة الإنترنت.