“تابع الدوري السعودي بدون تقطيع” تردد SSC1 الجديد 2025 نايل سات وعرب سات بإشارة قوية وثابتة HD

يهتم الجمهور الكروي السعودي بالتعرف على تردد قناة ssc1 الجديد 2025 على النايل سات والعرب سات، حيث تعتبر تلك القناة من أهم القنوات التي تقدم محتوى رياضي متميز ويعرض كافة البطولات المحلية والعالمية أيضا، كما تقدم عدد من الاستوديوهات التحليلية والتي تضم عدد من نجوم كرة القدم للتعليق على المباراة وقامت إدارة القناة بتحديث التردد الخاص بها للحصول على جودة عالي للصورة والصوت.
تردد قناة ssc1 نايل سات
يمكن ضبط واستقبال تردد قناة ssc1 الجديد على القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات الآتية:
- القمر الصناعي للقناة نايل سات.
- بينما يكون التردد للقناة 12523.
- أما معدل الترميز يكون هو 27500.
- معدل الاستقطاب من خلال أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ عبر 5/6.
تردد ssc1 الجديد 2025 عرب سات
- القمر الصناعي للقناة عرب سات.
- بينما يكون التردد للقناة 12418.
- أما معدل الترميز يكون هو 27500.
- معدل الاستقطاب من خلال أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ عبر 3/4.
خطوات تنزيل قناة SSC1 HD على التلفزيون
يوجد بعض من الخطوات اللازمة لتنزيل قناة SSC1 HD على التلفزيون وتمثلت كما يلي:
- الدخول على قائمة الإعدادات المتاحة في جهازك، ثم اختيار تركيب يدوي.
- من ثم تحديد القمر الصناعي سواء نايل سات أو عرب سات.
- إدخال كافة البيانات الخاصة بتردد القناة وتكون بشكل صحيح.
- الضغط على زر تنزيل ثم انقر على خانة بحث وانتظر للانتهاء من العملية.
- أخيرا ستظهر أمامك القناة، قم بالنقر على خانة حفظ لتضاف بذلك إلى القائمة الخاصة بك.