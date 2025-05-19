“تابع الدوري السعودي بدون تقطيع” تردد SSC1 الجديد 2025 نايل سات وعرب سات بإشارة قوية وثابتة HD

يهتم الجمهور الكروي السعودي بالتعرف على تردد قناة ssc1 الجديد 2025 على النايل سات والعرب سات، حيث تعتبر تلك القناة من أهم القنوات التي تقدم محتوى رياضي متميز ويعرض كافة البطولات المحلية والعالمية أيضا، كما تقدم عدد من الاستوديوهات التحليلية والتي تضم عدد من نجوم كرة القدم للتعليق على المباراة وقامت إدارة القناة بتحديث التردد الخاص بها للحصول على جودة عالي للصورة والصوت.

تردد قناة ssc1 نايل سات

يمكن ضبط واستقبال تردد قناة ssc1 الجديد على القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات الآتية:

القمر الصناعي للقناة نايل سات.

بينما يكون التردد للقناة 12523.

أما معدل الترميز يكون هو 27500.

معدل الاستقطاب من خلال أفقي.

معامل تصحيح الخطأ عبر 5/6.

تردد ssc1 الجديد 2025 عرب سات

القمر الصناعي للقناة عرب سات.

بينما يكون التردد للقناة 12418.

أما معدل الترميز يكون هو 27500.

معدل الاستقطاب من خلال أفقي.

معامل تصحيح الخطأ عبر 3/4.

خطوات تنزيل قناة SSC1 HD على التلفزيون

يوجد بعض من الخطوات اللازمة لتنزيل قناة SSC1 HD على التلفزيون وتمثلت كما يلي: