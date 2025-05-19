مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم وحتى نهاية شهر مايو 2025 .. ليفربول في صدارة الترتيب

تم الإعلان عن مباريات الدوري الانجليزي الممتاز التي سوف تقام مساء يوم الأحد الموافق 18 من مايو في المواعيد المحددة لها، كما توجد العديد من مباريات الدوري الانجليزي الممتاز التي سوف تقام في الأيام القليلة الماضية من شهر مايو الجاري.
الدوري الإنجليزي الممتاز
يمكنك من خلال الأسطر التالية التعرف على ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات الأمس بتاريخ 18 من مايو 2025، ليكونا لترتيب كالآتي:
- ليفربول يتصدر في الترتيب لحصوله على المركز الأول في الدوري بفوزه على 83 نقطة.
- بينما ارسنال ياخذ الترتيب الثاني لحصوله على 71 نقطة.
مباريات الدوري الانجليزي الممتاز في الأيام القادمة
هناك العديد من مباريات الدوري الانجليزي الممتاز التي سوف تقام في الأيام القادمة من شهر مايو الجاري ومنها ما يلي
- مباراة برايتون وليفربول يوم الإثنين الموافق 19 من مايو في تمام الساعة العاشرة مساء.
- مباراة كريستال بالاس وولفرهامبتون يوم الثلاثاء الموافق 20 من مايو في تمام الساعة العاشرة مساء.
- مباراة مان سيتي وبورنموث يوم الثلاثاء الموافق 20 من مايو في تمام الساعة العاشرة مساء.
- مباراة بورنموث وليستر سيتي يوم الأحد الموافق 25 من مايو في تمام الساعة السادسة مساء.
- مباراة فولهام ومان سيتي في يوم الأحد الموافق 25 من مايو في تمام الساعة السادسة مساء.
- مباراة وولفرهامبتون وبرينتفورد يوم الأحد الموافق 25 من مايو في تمام الساعة السادسة مساء.
- مباراة مان يونايتد واستون فيلا يوم الأحد الموافق 25 من مايو في تمام الساعة السادسة مساء.
- مباراة ايبسويتش تاون ووست هام يوم الأحد 25 من مايو في تمام الساعة السادسة مساء.