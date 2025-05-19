مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم وحتى نهاية شهر مايو 2025 .. ليفربول في صدارة الترتيب

تم الإعلان عن مباريات الدوري الانجليزي الممتاز التي سوف تقام مساء يوم الأحد الموافق 18 من مايو في المواعيد المحددة لها، كما توجد العديد من مباريات الدوري الانجليزي الممتاز التي سوف تقام في الأيام القليلة الماضية من شهر مايو الجاري.

الدوري الإنجليزي الممتاز

يمكنك من خلال الأسطر التالية التعرف على ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات الأمس بتاريخ 18 من مايو 2025، ليكونا لترتيب كالآتي:

ليفربول يتصدر في الترتيب لحصوله على المركز الأول في الدوري بفوزه على 83 نقطة.

بينما ارسنال ياخذ الترتيب الثاني لحصوله على 71 نقطة.

مباريات الدوري الانجليزي الممتاز في الأيام القادمة

هناك العديد من مباريات الدوري الانجليزي الممتاز التي سوف تقام في الأيام القادمة من شهر مايو الجاري ومنها ما يلي