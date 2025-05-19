رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر 2025.. دعم اجتماعي فعلي للنساء غير العاملات

تواصل الحكومة الجزائرية جهودها الرامية إلى دعم الفئات الهشة داخل المجتمع، من خلال برامج اجتماعية متنوعة تستهدف تحسين المستوى المعيشي وتعزيز الاستقرار الأسري، ومن بين أبرز هذه المبادرات تأتي منحة المرأة الماكثة في البيت، التي أطلقتها الدولة لدعم النساء غير العاملات ومساعدتهن على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.

منحة المرأة الماكثة في البيت

تُعد منحة المرأة الماكثة في البيت واحدة من أهم برامج الدعم التي تعتمدها الدولة الجزائرية لدعم النساء غير العاملات، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وتهدف هذه المنحة إلى التخفيف من الأعباء المالية التي تثقل كاهل النساء، خاصةً في المناطق التي تندر فيها فرص العمل كالقرى والمناطق الريفية، ولا يقتصر دور هذه المبادرة على تقديم مساعدة مالية شهرية فقط، بل تمتد لتؤدي وظيفة اجتماعية وإنسانية هامة، من خلال تعزيز الاستقرار المعيشي ودعم المرأة في مواجهة التحديات اليومية.

شروط الاستفادة من منحة المرأة الماكثة في البيت

حددت السلطات الجزائرية مجموعة من الشروط التي يجب توفرها في المتقدمات للاستفادة من هذه المنحة الاجتماعية، وهي:

أن تكون جزائرية الجنسية.

الإقامة بشكل دائم على الأراضي الجزائرية.

أن تكون غير موظفة أو عاملة بأي قطاع حكومي أو خاص.

ألا تملك مصادر دخل ثابتة أو ممتلكات تجارية.

أن يتراوح العمر بين 18 و40 سنة.

خطوات التسجيل في منحة المرأة بالجزائر

خصصت الوكالة الوطنية للتشغيل منصة إلكترونية رسمية للتسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2025، ويمكن لأي سيدة ترغب في الاستفادة من هذه المنحة اتباع الخطوات التالية: