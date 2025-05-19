“دعم يصل إلى 2000 ريال”.. طريقة التسجيل في برنامج حافز 1446 وشروط الحصول على دعم العاطلين عن العمل في السعودية

يُعد برنامج حافز من أبرز المبادرات الحكومية في المملكة العربية السعودية، والتي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف دعم المواطنين الباحثين عن فرص عمل مناسبة، لا يقتصر دور البرنامج على تقديم إعانة مالية فقط بل يعمل أيضًا على إعداد وتأهيل المستفيدين لمتطلبات سوق العمل من خلال برامج تدريبية متخصصة مما يُسهم بشكل فعّال في تقليل معدلات البطالة بالمملكة.

برنامج حافز 1446

برنامج حافز هو نظام دعم حكومي يستهدف المواطنين العاطلين عن العمل من مختلف الفئات العمرية، حيث يُقدم البرنامج مبلغ دعم مالي يصل إلى 2000 ريال سعودي شهريًا لمدة تصل إلى 12 شهرًا، بالإضافة إلى برامج تأهيلية وتدريبية تهدف إلى تطوير مهارات الباحثين عن عمل، بما يواكب متطلبات سوق العمل السعودي.

خطوات التسجيل في برنامج حافز

لكل من يرغب في الاستفادة من هذا البرنامج، هناك مجموعة من الخطوات البسيطة التي يجب اتباعها للتسجيل:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة طاقات.

تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

الانتقال إلى قائمة “برامجنا” واختيار برنامج حافز 1446.

تعبئة جميع البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

إرفاق المستندات الرسمية مثل صورة الهوية الوطنية والمؤهل الدراسي.

الموافقة على الشروط والأحكام.

النقر على “إرسال الطلب” وانتظار مراجعة الطلب من الجهة المختصة.

شروط التقديم على برنامج حافز

حددت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب أن تتوفر في المتقدم، لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

الإقامة بشكل دائم داخل المملكة.

ألا يقل المؤهل العلمي عن الثانوية العامة.

أن يكون المتقدم غير موظف في القطاع الحكومي أو الخاص.

ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم 4000 ريال سعودي.

أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و60 عامًا.

أهداف برنامج حافز

يهدف البرنامج إلى تقديم دعم فعّال للعاطلين عن العمل من خلال منحهم إعانة مالية مؤقتة، مع توفير برامج تدريب وتأهيل تساعدهم في اكتساب المهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل، كما يسعى البرنامج إلى خلق بيئة تنافسية بين الشباب وتحفيزهم على الاستقلالية والاعتماد على الذات، مما يُسهم في تقليل نسب البطالة ورفع معدلات التشغيل بالمملكة، كما يُعتبر برنامج حافز 1446 فرصة لا تُفوّت للشباب السعودي، حيث يوفّر دعمًا متكاملاً يجمع بين المادي والتأهيلي، ويعطي فرصة حقيقية لكل باحث عن عمل ليبدأ مسيرته المهنية بثقة.