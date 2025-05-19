طريقة عمل الكبيبة زي المطاعم على طريقة جدتي بنص كيلو لحمة بس

تعتبر الكبيبة من الاكلات السهل تصنيعها ويتم صنعها في أغلبية المنازل وهي طريقة مصرية شهيرة، فالكبيبة من أشهى الأطباق التي يمكن أن يتم تحضيرها ولها مذاق لذيذ وجيد الطعم، ولهذا سنقدم لكي طريقة التحضير والمكونات وصنعها بطريقه سهلة وطبيعية، فهي من المأكولات التي توفر قيمة غذائية عالية ونسبة بروتين مفيدة، ومن الجدير بالذكر أن الكبيبة يمكن إضافتها مع باقي الأطعمة كنوع من إحدى الأطباق الرئيسية علي السفرة المصرية.

مكونات وصفة الكبيبة زي المطاعم

يمكنك تحضير الكبيبة المصرية في المنزل يدويا بسهولة بدلا من شرائها، وإليكي المكونات المساخدمة في عمل الوصفة من خلال الآتي:

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة واحدة كبيرة.

3 ملاعق من السمن البلدي.

قطعة صغيرة من دهن اللحم الحيواني.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

فص ثوم واحد مفروم.

ملعقة من بهارات اللحمة أو أكثر حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الملح أو أقل حسب الرغبة.

بصلة صغير الحجم لإعطاء رائحة لذيذة بجانب الكبيبة المصرية.

طريقة عمل الكبيبة زي المطاعم

حتى تحصلي على نتيجة مذهلة للطعم والمذاق بتلك الوصفة الشهية عليكي باتباع مجموعة من الخطوات، والتي تتمثل في: