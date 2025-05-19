طريقة عمل الكبيبة زي المطاعم على طريقة جدتي بنص كيلو لحمة بس

تعتبر الكبيبة من الاكلات السهل تصنيعها ويتم صنعها في أغلبية المنازل وهي طريقة مصرية شهيرة، فالكبيبة من أشهى الأطباق التي يمكن أن يتم تحضيرها ولها مذاق لذيذ وجيد الطعم، ولهذا سنقدم لكي طريقة التحضير والمكونات وصنعها بطريقه سهلة وطبيعية، فهي من المأكولات التي توفر قيمة غذائية عالية ونسبة بروتين مفيدة، ومن الجدير بالذكر أن الكبيبة يمكن إضافتها مع باقي الأطعمة كنوع من إحدى الأطباق الرئيسية علي السفرة المصرية.
مكونات وصفة الكبيبة زي المطاعم
يمكنك تحضير الكبيبة المصرية في المنزل يدويا بسهولة بدلا من شرائها، وإليكي المكونات المساخدمة في عمل الوصفة من خلال الآتي:
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- بصلة واحدة كبيرة.
- 3 ملاعق من السمن البلدي.
- قطعة صغيرة من دهن اللحم الحيواني.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.
- فص ثوم واحد مفروم.
- ملعقة من بهارات اللحمة أو أكثر حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة من الملح أو أقل حسب الرغبة.
- بصلة صغير الحجم لإعطاء رائحة لذيذة بجانب الكبيبة المصرية.
طريقة عمل الكبيبة زي المطاعم
حتى تحصلي على نتيجة مذهلة للطعم والمذاق بتلك الوصفة الشهية عليكي باتباع مجموعة من الخطوات، والتي تتمثل في:
- نستخدم الكبة الكهربائية لفرم اللحمة المفرومة بشكل جيد ونضع البصلة بعد أن قمنا بتقطعيها إلى أجزاء صغيرة حتى لا تقوم بعمل عائق أو عطل في الكبة الكهربائية.
- وبعد ذلك قومي بإضافة ملعقة الفلفل الأسود وبهارات اللحمة ومعلقة الملح الصغيرة، ثم قومي بالتأكيد على امتزاج المخلوط ببعضه ووضعهم في الكبة الكهربائية مرة أخرى لزيادة التأكيد.
- ومن ثم قومي بتكوير الكبيبة على هيئة كرات صغيرة الحجم أو متوسطة حسب الكمية ونقوم بتحضير السمن البلدي.
- وبعدها نقوم بقلي بصلة أخرى صغيرة مع وضع بهارات لحمة ورشة بسيطة من الملح أو عدم الإضافة حسب الرغبة والمذاق المطلوب.
- ونبدأ في وضع كرات الكبيبة المصرية للقلي في السمن البلدي حتى تصبح ذات رائحة شهية ونقوم باستخراجها من الزيت عندما تنضج بشكل اللون الذهبي علي طبق فارغ ونقوم بالتقديم.