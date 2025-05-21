“مفاجآة مدوية” في الإعلان الرسمي للحلقة 192 من قيامة عثمان تحالفات جديدة وأحداث نارية في انتظار المتابعين.. الموعد والقنوات الناقلة

أعلنت قناة ATV التركية مؤخرًا عن طرح الإعلان الترويجي الرسمي للحلقة 192 من مسلسل قيامة عثمان، العمل التاريخي الأشهر الذي يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة في العالم العربي وتركيا، حيث كشفت اللقطات الأولى من الإعلان عن العديد من المفاجآت والتطورات المشوقة التي ستشهدها الحلقة المقبلة، وفي سياق متصل شهدت الحلقة الماضية العديد من الأحداث المثيرة، حيث عاد عثمان بك إلى قبيلته بعد التوصل لاتفاق سياسي مع الإمبراطور البيزنطي، في محاولة لوقف النزاعات المتتالية، ولم تخلُ الحلقة من المشاهد العاطفية إذ التقى عثمان بصديقه القديم تورغوت غازي بعد سنوات من الغياب، وفي مشهد درامي مؤثر، اقترب عثمان من رجل مسن كان يتحدث مع محاربي الألب ليكتشف أنه تورغوت، فيعانقه بحرارة وسط ترحيب كبير من رجال القبيلة، كما شهدت الحلقة اشتباكات عنيفة، قادها كوشار الذي أمر جنوده بالهجوم، لتندلع معركة قوية شارك فيها بوران بك ورجال الألب، وانتهت بمقتل كوشار على يد عثمان.

موعد عرض الحلقة 192 من مسلسل قيامة عثمان

من المقرر عرض الحلقة 192 من مسلسل قيامة عثمان يوم الأربعاء المقبل، عبر شاشة قناة ATV التركية، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا، ويمكن متابعة الحلقة مترجمة للعربية بعد عرضها بساعات قليلة عبر المنصات الرقمية المختصة.

ترددات القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 192

لكل عشاق الدراما التاريخية والراغبين في متابعة أحداث مسلسل قيامة عثمان مباشرةً وقت العرض، يمكنكم الآن ضبط أجهزة الاستقبال على الترددات التالية لمتابعة المسلسل بجودة عالية وبدون تشويش:

قناة ATV التركية

القناة الرسمية التي تعرض حلقات المسلسل حصريًا داخل تركيا:

التردد: 10796.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة الفجر الجزائرية

القناة التي تقوم بإعادة عرض الحلقات مترجمة للعربية في اليوم التالي:

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أبرز مفاجآت الإعلان الترويجي للحلقة 192

كشف الإعلان الجديد كشف عن مواجهات مرتقبة بين عثمان وأعدائه، حيث يظهر مشهد مواجهته مع أحد القادة المتآمرين، كما ألمح الإعلان إلى محاولة اغتيال جديدة ضد عثمان وسط صراع على الزعامة داخل القبيلة، وتشير التوقعات إلى أن الحلقة 192 ستحمل الكثير من الأحداث المصيرية التي قد تغير مجرى القصة.