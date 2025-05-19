Apple iPhone 17 Pro max price .. سعر خرافي بمزايا ومواصفات عالمية “موعد نزوله في مصر”

تستعد شركة أبل الأمريكية بالكشف عن كافة التفاصيل التي تخص هاتف ايفون 17 برو ماكس خلال الفترة القليلة المقبلة والتي من المتوقع إطلاقه خلال أول أسبوعين من شهر سبتمبر القادم من هذا العام، وفي سياق تلك الأمر فقد تسرب العديد من المواصفات التي تخص ذلك الهاتف وذلك وفقا لتقارير التقنية الحديثة.
Apple iPhone 17 Pro max price
من المحتمل أن يصل سعر هاتف ايفون 17 برو ماكس إلى الآتي
- من المتوقع أن يصل سعر هاتف ايفون 17 برو ماكس ما بين 1900 إلى 2000 دولار وهو يعادل حوالي 7130 ريال سعودي.
- من المتوقع أن يصل سعر هاتف ايفون 17 القياسي إلى 1000 دولار وهو يعادل حوالي 3700 ريال سعودي
مواصفات هاتف ايفون 17 برو ماكس
هناك العديد من المواصفات والمميزات المسربة لهاتف أبل ايفون 17 برو ماكس ومن أشهر هذه المواصفات ما يلي
- به مستشعر 48 ميجابكسل.
- دعم التكبير البصري 5x.
- يحتوي على ثلاثة كاميرات خلفية لكل من العدسة الواسعة دقة 48 ميجابكسل.
- سوف يدعم الطراز تصوير الفيديو بجودة 8k لأول مرة.
- توفير صور سيلفي أكثر وضوحا.
- التمتع بمشاهدة مثالية حتى تحت أشعة الشمس.
- يتضمن نظام تبريد مبتكر يجمع بين الغرف التجارية وصفائح الجرافيت
- بعمل تلك الهاتف بشريحة a19 pro.
- يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجا بايت مقابل 8 جيجا بايت للطراز الأساسي.
- عدم تأكيد سعة البطارية ولكن تشير التوقعات إلى زيادة محتملة بفضل الشاشة الأكبر