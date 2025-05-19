Apple iPhone 17 Pro max price .. سعر خرافي بمزايا ومواصفات عالمية “موعد نزوله في مصر”

تستعد شركة أبل الأمريكية بالكشف عن كافة التفاصيل التي تخص هاتف ايفون 17 برو ماكس خلال الفترة القليلة المقبلة والتي من المتوقع إطلاقه خلال أول أسبوعين من شهر سبتمبر القادم من هذا العام، وفي سياق تلك الأمر فقد تسرب العديد من المواصفات التي تخص ذلك الهاتف وذلك وفقا لتقارير التقنية الحديثة.

Apple iPhone 17 Pro max price

من المحتمل أن يصل سعر هاتف ايفون 17 برو ماكس إلى الآتي

من المتوقع أن يصل سعر هاتف ايفون 17 برو ماكس ما بين 1900 إلى 2000 دولار وهو يعادل حوالي 7130 ريال سعودي.

من المتوقع أن يصل سعر هاتف ايفون 17 القياسي إلى 1000 دولار وهو يعادل حوالي 3700 ريال سعودي

مواصفات هاتف ايفون 17 برو ماكس

هناك العديد من المواصفات والمميزات المسربة لهاتف أبل ايفون 17 برو ماكس ومن أشهر هذه المواصفات ما يلي