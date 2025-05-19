كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 للفوز بمليون دولار مع مصطفى الآغا

لطالما كان هناك رغبة من الكثيرون لجعل حياتهم أفضل حال من ذي قبل، حيث أنهم يسعون دائما للبحث عن فرص قد تساهم في تحقيق ذلك الهدف، لذلك قامت بعض القنوات المعروفة بتنظيم إحدى المسابقات التي تساعد في ذلك كمسابقة الحلم ويتم ذلك تحت إشراف مباشر، وتعد مسابقة الحلم من أفضل المسابقات التي يتم عقدها، حيث تعطي فرصة للمشاركين بها للحصول على مليون دولار نقدا، مما يمنحهم ذلك قدرة على تحقيق أحلامهم، ولذلك سنعرض لك في هذا المقال كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2025

لكي يمكنك الحصول على جوائز مالية كبيرة عليك بالدخول في السحب وتسجيل اسمك مع المشاركين في مسابقة الحلم عن طريق اتباع الخطوات التالية بشكل سليم، والتي تتمثل في:

قم بإرسال كلمة “حلم” أو “dream“ في رسالة نصية للرقم الخاص ببلدك.

أو يمكنك تسجيل بياناتك عن طريق تحميل تطبيق الحلم على هاتفك.

ثم املأ البيانات المطلوبة منك بداخل التطبيق من اسم ورقم هاتف وتاريخ ميلاد خاص بك.

وعليك قراءة الشروط والأحكام جيدا، ومن ثم الموافقة عليها.

ثم انتظر قليلا حتى يتم إرسال رسالة تأكيد من الإدارة الخاصة بالبرنامج.

ولكي تزداد فرصتك في ربح الجائزة المالية، سواء في السحب الأسبوعي أو النهائي، عليك بتكرار الاشتراك.

الدول المتاحة للاشتراك في مسابقة الحلم

لقد تم تخصيص العديد من الأرقام لمختلف الدول مما يجعل ذلك عملية الاشتراك أكثر يسر، لذلك فإن المسابقة ليست مقتصرة على دولة عربية واحدة، فهي متاحة لجميع الدول العربية كمصر والسعودية، والكويت والعراق والأردن والمغرب وسوريا ولبنان والجزائر وتونس، كما يمكنهم الاشتراك من خلال التطبيق فقط ولكي يمكنك معرفة الرقم الخاص بدولتك يمكنك الحصول عليه من الموقع الرسمي للمسابقة أو من خلال شاشة العرض المباشرة.

جائزة مسابقة الحلم

تصل قيمة الجائزة التي قد تم الإعلان عنها لهذا الموسم لما يقارب المليون دولار أمريكي، وسوف يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة المالية مباشرة بعد إتمام إجراء السحب من خلال البرنامج في حلقة خاصة، ويتم ذلك تحت إشراف قانوني، حيث ستسلم الجائزة نقدا للفائز دون وجود أي ضرائب أو رسوم إضافية، كما يتم ذلك فور الانتهاء من جميع الإجراءات المطلوبة ويمكنك أيضا ربح جوائز مالية أصغر عن طريق بعض السحوبات الأسبوعية، كما يمكنك المشاركة عدة مرات مما يدفعك ذلك للحصول على فرصة حقيقية للفوز بجوائز مالية، ونظرا لذلك تعد مسابقة الحلم من أفضل الفرص التي قد تمكنك من تغيير مصير حياتك بالكامل، لذلك لا تكن متردد في التسجيل بها فربما يكون دورك القادم في الفوز.