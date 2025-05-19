طريقة عمل الايس كريم في الخلاط بكل سهولة في المنزل أحلى من المحلات

مع حلول قدوم شهر الصيف تهتم الكثير من سيدات العالم العربي بتحضير أحلى الوصفات للأسرة ومن بين الوصفات الصيفية المهمة هو تحضير الايس كريم والذي يحبه الأطفال الصغار وكذلك الكبار لذلك هناك اهتمام بمعرفة طريقة تحضيره بالمنزل فنأتي اليوم بطريقة تحضير الايس كريم في الخلاط بكل سهولة وسرعة.

مقادير تحضير الايس كريم

من أجل تحضير أحلى ايس كريم في المنزل لابد من إحضار المقادير التالية

إحضار كوبان من الكريم شانتيه البارد.

إحضار كوب من السكر الناعم.

كذلك إحضار معلقة من الفانيليا.

كمية من الثلج حسب الرغبة.

طريقة تحضير الايس كريم في الخلاط

بخطوات بسيطة وسريعة يمكن تحضير الايس كريم في الخلاط بكل سهولة وذلك بإتباع الخطوات التالية

في وعاء الخلاط يتم إضافة الكريم شانتيه والسكر ويتم الخلط الجيد بسرعه متوسطة.

ثم يتم إضافة الفانيليا مع استمرار الخلط الجيد إلى أن تتجانس المكونات.

يتم إضافة الثلج إلى المكونات والخلط الجيد .

بعد ذلك يتم وضع الخليط فى الفريزر لعدد ساعات من ٣ ساعات إلى ٦ ساعات.

بعد استخراج الايس كريم يتم تقديمة فى كاسات التقديم.

ويمكن تكرار تلك الخطوات لتحضير اكثر من صنف من أصناف الايس كريم.

نصائح لعمل الايس كريم في الخلاط

للحصول على أفضل النتائج وكذلك الحصول على أحلى ايس كريم في الخلاط يجب مراعاة النقاط التالية