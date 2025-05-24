ورقك واستعد لسكن 7″.. صندوق الاسكان الاجتماعي يعلن موعد التقديم في مبادرة سكن لكل المصريين 7 بهذه المدن 👇

تستعد وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق الاسكان الاجتماعي لطرح عدد من الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة، والمخصصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط بالعديد من الأماكن الجديدة وذلك في إطار تلبية المبادرة الرئاسية ” سكن لكل المصريين” ويتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الأسبوع الجاري وسوف نخبرك بالتفاصيل عبر هذا المقال.

شقق صندوق الاسكان الاجتماعي

تحرص الدولة المصرية على توفير سكن كريم لكافة المواطنين، ويأتي الطرح الجديد تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتقديم سكن يناسب كافة الفئات مع مراعاة العدالة الاجتماعية، لذلك تم الإعلان عن طرح جديد بدءًا من يوم الأربعاء 21 مايو حتى الرابع من يونيو المقبل، على أن يتم التقديم للشقق من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق.

يجب العلم أن هناك تفاوت في أسعار الفائدة وفقًا لنوعية الدخل بمقدار 12% لذوي الدخل المتوسط أو 8% لذوي الدخل المحدود، أما عن فترات السداد تصل إلى 20 عام.

ما هي شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2025

في ضوء سعي وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق الاسكان الاجتماعي إلى ضمان وصول الوحدات للمستحقين تم وضع مجموعة من الشروط وهي كالآتي:

ينبغي أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل العمر عن 21 عام.

يحظر على الأسرة الواحدة أن تتقدم للحصول على أكثر من وحدة.

عدم الحصول على مميزات أو تمويل عقاري من جهة ثانية.

يجب ألا يزيد الدخل الشهري عن 12 ألف جنيه للفرد وعن 15 ألف للأسرة لذوي الدخل المحدود، وألا يزيد عن 25 ألف للأسرة و20 للفرد لمتوسطي الدخل.

أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2025

وحددت وزارة الإسكان المدن الجديدة المقرر طرح شقق الإسكان الاجتماعي بها وهي العاشر من رمضان، حدائق العاصمة، السادس من أكتوبر، 15 مايو، رشيد والعلمين الجديدة، المنيا الجديدة، أسوان الجديدة، ناصر في غرب أسيوط، بالإضافة إلى الغردقة ودمياط والدقهلية ومطروح.