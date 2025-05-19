مفاجأة سارة زيادة جديدة 15% .. رسميا موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025، لتطمئن ملايين المواطنين المنتظرين لمستحقاتهم الشهرية، مؤكدة أن الصرف سيتم في الموعد المعتاد دون تأجيل وأشارت الهيئة إلى اتخاذ كافة الإجراءات لتيسير عمليات السحب وضمان عدم التزاحم.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025 رسمياً

وبحسب البيان الرسمي، فإن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025 سيبدأ اعتبارًا من الأحد 1 يونيو 2025، وهو ما يتماشى مع جدول صرف المعاشات الشهري المعتمد.

أماكن صرف معاشات شهر يونيو 2025

أتاحت الهيئة عدة طرق لتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم بمجرد بدء موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025، وتضمنت وسائل الصرف ما يلي:

الصرف عبر مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري المنتشرة في المحافظات.

استخدام ماكينات الصراف الآلي للبنوك المختلفة المتوفرة في الشوارع والمراكز التجارية.

الاعتماد على بطاقة ميزة لصرف معاشات شهر يونيو 2025 بطريقة سريعة وآمنة.

التوجه إلى منافذ شركة فوري لصرف المعاشات دون انتظار طويل.

كل هذه الطرق متاحة تزامنًا مع موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025 بهدف تسهيل العملية وتقديم خدمة أسرع وأكثر أمانًا لكبار السن وأصحاب المعاشات.

موعد زيادة المعاشات 2025 يبدأ في يوليو

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن زيادة المعاشات ستدخل حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من شهر يوليو 2025 بنسبة 15%، تماشيًا مع المادة رقم 35 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

وتُعد هذه الزيادة جزءًا من الحزمة الاجتماعية التي تهدف إلى:

التخفيف من آثار التضخم على أصحاب المعاشات.

رفع مستوى المعيشة لأكثر من 11 مليون مواطن.

تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.

خطوات الاستعلام عن المعاش 2025 بالرقم القومي

يمكن للمواطنين معرفة تفاصيل معاشهم وتاريخ الصرف عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث توفّر خدمة مميزة لمتابعة موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025 وكافة المستجدات. الخطوات هي: