“سيارة الأحـلام وصلـت” ميتسوبيشي ميراج 2025 هاتشباك بتصميم خرافي يناسب جميع الأذواق.. اشتــريهــا وســابـق الكــل

تُعد ميتسوبيشي ميراج 2025 سيارة هاتشباك مدمجة تُناسب التنقل داخل المدن بفضل تصميمها العملي واستهلاكها الاقتصادي للوقود، تتميز بمواصفات حديثة تجعلها خيارًا مثاليًا للباحثين عن سيارة موثوقة واقتصادية، تعتبر ميتسوبيشي ميراج 2025 هاتشباك خيارًا مثاليًا للباحثين عن سيارة اقتصادية عملية وآمنة للتنقل داخل المدن، بفضل تصميمها المدمج ومواصفاتها المتقدمة تقدم تجربة قيادة مريحة وموثوقة.

المواصفات الفنية

المحرك: 3 أسطوانات بسعة 1.2 لتر (1193 سم³).

القوة الحصانية: 77 حصانًا عند 6000 دورة/دقيقة.

عزم الدوران: 100 نيوتن متر عند 4000 دورة/دقيقة.

ناقل الحركة: أوتوماتيكي (CVT).

نظام الدفع: دفع أمامي.

التسارع (0-100 كم/س): حوالي 13.9 ثانية.

السرعة القصوى: 167 كم/س.

سعة خزان الوقود: 35 لترًا.

استهلاك الوقود: 4.8 لتر/100 كم.

الأبعاد (طول × عرض × ارتفاع): 3.780 × 1.665 × 1.500 متر.

قاعدة العجلات: 2.450 متر.

سعة صندوق الأمتعة: 235 لترًا.

التصميم الخارجي والداخلي

الخارج:

مصابيح أمامية هالوجين متعددة العاكسات.

شبكة أمامية بلمسات كرومية.

جنوط ألمنيوم مقاس 15 بوصة.

مرايا جانبية بلون الهيكل قابلة للتعديل كهربائيًا.

مصابيح ضباب خلفية.

الداخل:

مقاعد قماشية مريحة.

نظام تكييف يدوي.

نظام صوتي بشاشة لمس مقاس 7 بوصات مع دعم Apple CarPlay وAndroid Auto.

نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

عجلة قيادة بثلاثة أذرع مع لمسات فضية.

مقاعد خلفية قابلة للطي لزيادة مساحة التخزين.

أنظمة الأمان

نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) مع توزيع إلكتروني لقوة الفرملة (EBD) ومساعد الفرملة.

نظام التحكم النشط في الثبات (ASC).

مساعد بدء الحركة على المرتفعات (HSA).

وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.

نظام مراقبة ضغط الإطارات.

نظام منع تشغيل المحرك (Immobilizer).

السعر في مصر والجزائر

مصر:

تتوفر ميتسوبيشي ميراج 2025 في مصر بسعر يبدأ من 780,000 جنيه مصري لفئة GLX HL، ويصل السعر إلى حوالي 930,000 جنيه مصري حسب التجهيزات والمواصفات الإضافية.

الجزائر:

من المتوقع أن تتوفر ميتسوبيشي ميراج 2025 في الجزائر بفئة BE CVT، مع مواصفات تشمل محرك بقوة 78 حصانًا وناقل حركة أوتوماتيكي (CVT)، لم يتم الإعلان رسميًا عن السعر بعد، ولكن من المتوقع أن يتم طرحها في الأسواق الجزائرية بنهاية عام 2024.

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