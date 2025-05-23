«الوحش الجديد من أوبو وصل!»… هاتف OPPO Reno 14 Pro يُشعل المنافسة بسعره وبمواصفات نارية وتصميم فاخر يخطف الأنظار

يعد هاتف Oppo Reno 14 Pro من الإصدارات المتميزة التي تقدمها شركة أوبو، حيث يجمع بين التصميم الأنيق والمواصفات التقنية المتقدمة، مما يجعله خيارا مثاليا للمستخدمين الباحثين عن أداء قوي وتجربة استخدام فريدة.

سعر هاتف oppo reno 14 pro

يأتي هاتف Oppo Reno 14 Pro بسعر تقريبي يبلغ 550 دولار أمريكي، ما يعادل حوالي 17,000 جنيه مصري، يصنف الهاتف ضمن الفئة المتوسطة العليا مما يجعله مناسبا للمستخدمين الذين يرغبون في الحصول على مواصفات متقدمة دون الحاجة إلى دفع مبالغ طائلة.

مميزات هاتف oppo reno 14 pro

شاشة عرض متميزة: يتميز الهاتف بشاشة Super AMOLED بحجم 6.75 بوصة، بدقة 1080 × 2400 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة سلسة وواضحة.

أداء قوي: مزود بمعالج MediaTek Dimensity 9300 Plus، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت، مما يضمن أداء سريعا وسلسا في مختلف التطبيقات.

كاميرا احترافية: يحتوي على نظام كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل للعدسة الرئيسية، و50 ميجابكسل للعدسة الثانية، و8 ميجابكسل للعدسة الواسعة، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل، مما يوفر صورا عالية الجودة في مختلف الظروف.

بطارية قوية: مزود ببطارية بسعة 6500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 100 واط، مما يتيح شحن الهاتف بالكامل في وقت قصير.

مقاومة للماء والغبار: حاصل على تصنيف IP68/IP69، مما يجعله مقاوما للماء والغبار، ويزيد من متانته في الاستخدام اليومي.

مزايا إضافية: يحتوي على زر “Magic Cube” القابل للتخصيص، ومستشعر بصمة تحت الشاشة، ودعم لتقنيات الاتصال الحديثة مثل Wi-Fi 6 وBluetooth 5.4.

عيوب هاتف oppo reno 14 pro

عدم دعم منفذ 3.5 ملم: يفتقر الهاتف إلى منفذ سماعات الرأس التقليدي، مما قد يسبب إزعاجا لبعض المستخدمين.

عدم دعم الذاكرة الخارجية: لا يدعم الهاتف إضافة بطاقة ذاكرة خارجية، مما يحد من إمكانية توسيع سعة التخزين.

حجم الهاتف: قد يكون حجم الهاتف الكبير نسبيا غير مريح لبعض المستخدمين الذين يفضلون الأجهزة الصغيرة.

مواصفات هاتف oppo reno 14 pro