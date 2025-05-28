«أرخص من كده ما فيش!» سامسونج تطرح Galaxy A26 بتصميم أنيق ومواصفات محترمة وسعر صادم يربك حسابات المنافسين في السوق العالمي

في إطار سعيها المستمر لتقديم هواتف ذكية تجمع بين السعر المناسب والمواصفات التقنية الجيدة، كشفت شركة سامسونج عن هاتف Galaxy A26، الذي ينتمي إلى فئة الهواتف الاقتصادية المتوسطة، ويأتي هذا الجهاز بمواصفات متوازنة تلبي احتياجات المستخدمين الباحثين عن أداء موثوق دون التضحية بالجودة أو إنفاق مبالغ كبيرة.

هاتف Galaxy A26

يأتي هاتف Galaxy A26 بتصميم أنيق يواكب توجهات سامسونج الحديثة، مع هيكل بلاستيكي مصقول يمنحه مظهرا مميزا ومتانة جيدة في الاستخدام اليومي، يتميز الهاتف بشاشة واسعة بقياس 6.5 بوصة، من نوع Super AMOLED، بدقة +Full HD، ما يمنح المستخدم تجربة مشاهدة غنية بالتفاصيل والألوان، سواء أثناء مشاهدة الفيديوهات أو تصفح التطبيقات.

أداء مستقر ومعالج موثوق

يعتمد الهاتف على معالج ثماني النواة، يختلف نوعه حسب السوق (سواء من فئة Exynos أو Snapdragon)، ويقدم أداء سلسا عند التعامل مع التطبيقات المختلفة ومهام الهاتف اليومية، ويدعمه ذاكرة عشوائية بسعة 4 أو 6 جيجابايت، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة من خلال بطاقة ذاكرة خارجية، مما يتيح تخزين عدد كبير من الملفات والصور والتطبيقات.

كاميرات متعددة وتجربة تصوير متميزة

يحتوي Galaxy A26 على كاميرا خلفية ثلاثية، تتضمن عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، توفر صورا دقيقة وواضحة في ظروف الإضاءة المختلفة، بالإضافة إلى عدسات مساعدة للتصوير بزاوية واسعة وتصوير العمق، كما يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل، تفي بالغرض في التقاط صور سيلفي جيدة وإجراء مكالمات فيديو واضحة.

بطارية كبيرة وشحن سريع

واحدة من أبرز مزايا الهاتف هي بطاريته القوية بسعة 5000 مللي أمبير، وهي قادرة على الصمود ليوم كامل من الاستخدام المكثف دون الحاجة إلى شحن متكرر، ويدعم الجهاز تقنية الشحن السريع بقوة تصل إلى 25 واط، ما يساهم في تقليل وقت الانتظار عند شحن الهاتف.

نظام تشغيل حديث وواجهة سهلة

يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد مدعوم بواجهة One UI التي تقدم تجربة استخدام سهلة وبسيطة، إلى جانب توفير عدد من خيارات الأمان، مثل مستشعر البصمة الجانبي، كما يدعم الهاتف الاتصال بشبكات الجيل الرابع، بالإضافة إلى تقنيات اتصال متعددة تشمل البلوتوث، والواي فاي، ونظام تحديد المواقع.

سعر هاتف Galaxy A26

يتوفر هاتف Galaxy A26 بسعر مناسب يناسب شريحة واسعة من المستخدمين، ما يجعله خيارا مثاليا للراغبين في اقتناء هاتف متوازن من حيث المواصفات والسعر.