طريقة عمل بسبوسة الطاسة في المنزل بكل سهولة والنتيجة مضمونة

البسبوسة واحدة من الوصفات الشرقية التي تنال إعجاب الكثير من البيوت العربية وذلك لمذاقها الرائع ويمكن تحضير البسبوسة بعدة طرق مختلفة في المنزل فيمكن تحضيرها بدون استخدام الفرن حيث يمكن تحضير البسبوسة في الطاسة بكل سهولة وعبر السطور التالية عزيزى القارئ سوف نتعرف على الطريقة وكذلك مقادير التحضير.
مقادير بسبوسة الطاسة
يمكن تحضير البسبوسة في الطاسة في المنزل بكل سهولة وخطوات بسيطة وذلك بعد تحضير المقادير التالية
- كوب واحد من السميد الناعم.
- نصف كوب من السكر الناعم.
- نصف كوب من زبادي.
- ربع كوب من الزيت نباتي أو سمن.
- ربع كوب من الحليب.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشة ملح
- نصف كوب من جوز هند.
- كوب واحد من السكر.
- كوب واحد ماء.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- ملعقة صغيرة من ماء ورد أو زهر.
خطوات تحضير بسبوسة الطاسة
بخطوات بسيطة وسريعة يمكن تحضير بسبوسة الطاسة كما يلي
- في البداية يتم تحضير الشربات في إناء صغير يتم مزج السكر والماء على نار متوسطة حتى يغلي.
- بعد الغليان يتم إضافة عصير الليمون واتركيه يغلي لمدة 5 دقائق حتى يصبح ثقيل.
- أضيفي ماء الورد أو الزهر إذا رغبت ثم ارفعيه عن النار واتركيه ليبرد تمامًا.
- في وعاء عميق اخر اخلطي السميد و السكر و البيكنج بودر و الفانيليا والملح.
- ثم يتم أضافة الزبادي و الزيت والحليب ويتم الخلط بصورة جيدة.
- بعد ذلك يتم إضافة جوز الهند مع التقليب الجيد
- يترك الخليط بعد ذلك يرتاح لمدة 10 دقائق.
- يتم تسخين مقلاة غير لاصقة على نار هادئة وادهنيها بقليل من الزيت أو السمن.
- يتم وضع خليط البسبوسة في المقلاة.
- يتم تغطية المقلاة واتركيها على نار هادئة لمدة من 15 إلى 20 دقيقة حتى يتحمر القاع.
- باستخدام طبق مسطح يتم قلب البسبوسة برفق لتحمير الجانب الآخر واتركيها لمدة من 5 إلى 7 دقائق إضافية.
- بعد النضج يتم إضافة الشربات وبالهنا والشفى.