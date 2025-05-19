طريقة عمل بسبوسة الطاسة في المنزل بكل سهولة والنتيجة مضمونة

البسبوسة واحدة من الوصفات الشرقية التي تنال إعجاب الكثير من البيوت العربية وذلك لمذاقها الرائع ويمكن تحضير البسبوسة بعدة طرق مختلفة في المنزل فيمكن تحضيرها بدون استخدام الفرن حيث يمكن تحضير البسبوسة في الطاسة بكل سهولة وعبر السطور التالية عزيزى القارئ سوف نتعرف على الطريقة وكذلك مقادير التحضير.

مقادير بسبوسة الطاسة

يمكن تحضير البسبوسة في الطاسة في المنزل بكل سهولة وخطوات بسيطة وذلك بعد تحضير المقادير التالية

كوب واحد من السميد الناعم.

نصف كوب من السكر الناعم.

نصف كوب من زبادي.

ربع كوب من الزيت نباتي أو سمن.

ربع كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح

نصف كوب من جوز هند.

كوب واحد من السكر.

كوب واحد ماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من ماء ورد أو زهر.

خطوات تحضير بسبوسة الطاسة

بخطوات بسيطة وسريعة يمكن تحضير بسبوسة الطاسة كما يلي