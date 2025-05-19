دلوقتي تقدر تعرف.. استعلم عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025 في العراق والشروط وكل التفاصيل

يمثل برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق واحدًا من أهم البرامج الداعمة للأسر والأفراد من الفئات الأشد احتياجًا، إذ يتيح لهم فرصة الحصول على دعم مادي يسهم في تحسين مستواهم المعيشي وتلبية متطلبات الحياة الأساسية، ومع إعلان إطلاق “الوجبة الأخيرة” من أسماء المستفيدين، تزايدت الحاجة لمعرفة كيفية الاستعلام والتأكد من شمول الأسماء ضمن قوائم الدعم، ولهذا السبب، يمكن الاطلاع عبر رابط أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عن كافة المستفيدين ممن سيتم دعمهم من قبل الجهة القائمة على البرنامج وإعانتهم على المستوى المادي بعد تقديم طلباتهم بالرغبة في الحصول على الدعم.

خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بتسهيل عملية الاطلاع على كشوفات الأسماء من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي “مظلتي”، ويمكن الاستعلام باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة موقع مظلتي على شبكة الإنترنت، ومتابعة التعليمات في موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. تحديد القسم المخصص لخدمات الرعاية الاجتماعية ضمن واجهة الموقع. الضغط على المربع الخاص ببرنامج الرعاية الاجتماعية. اختيار الوجبة التي ترغب في الاستعلام عن المستفيدين منها، ثم تحديد الوجبة الأخيرة. إدخال البيانات المطلوبة بشكل دقيق وصحيح. الضغط على زر “استعلام”، لتظهر لك مباشرة كشوفات أسماء المشمولين بالدعم.

يمكن الاطلاع عبر رابط أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عن كافة المستفيدين بكل سهولة دون الحاجة لمراجعة الدوائر الرسمية أو بذل جهد إضافي.

شروط الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق

قبل التقديم للاستفادة من الدعم المادي، يجب التأكد من استيفاء الشروط الأساسية التي حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهي كالتالي:

أن يكون مقدم الطلب عراقي الجنسية، حيث أن الدعم يقتصر على المواطنين فقط.

الإقامة الدائمة والمستمرة داخل العراق طوال فترة التقديم والاستفادة من الدعم.

تقديم كافة المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة عند التقديم.

يجب أن يتراوح عمر مقدم الطلب بين 18 و60 عامًا للرجال، وبين 15 و60 عامًا للنساء.

ألا يكون المتقدم مستفيدًا من دخل آخر أو يحصل على دعم مالي من الدولة.

عدم امتلاك أي عقارات أو أصول مالية باسم المتقدم.

من خلال الاطلاع عبر رابط أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عن كافة المستفيدين، يمكنك التأكد من إدراج الأسماء بشكل دوري، مما يضمن الشفافية وسرعة الوصول للمعلومات دون تأخير، لذا ننصح جميع المستفيدين بمتابعة الموقع الرسمي باستمرار والتأكد من تحديث البيانات أولًا بأول لتفادي أي مشكلات في صرف الدعم.