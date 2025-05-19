ح 192 kuruluş osman.. موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 المؤجلة علي قناة atv التركية والفجر الجزائرية

تزداد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة حول موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 المؤجلة، والتي كان من المقرر عرضها يوم الأربعاء الماضي الموافق 14 من مايو 2025 عبر شاشة قناة ATV التركية وفقا للموعد الأسبوعي لعرض الحلقات الجديدة، حيث قامت القناة الناقلة بتأجيل عرض الحلقة الجديدة الأسبوع الجاري، مما أثار اهتمام الكثير من المتابعين للتعرف على تطورات احداث الحلقة الجديدة، خاصة بعدما اشتعلت الاحداث بشكل كبير، وفيما يلي نرصد تفاصيل موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 الجديدة بعد تأجيلها فتابعونا.

سبب تأجيل عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192

قامت القناة الناقة لمسلسل المؤسس عثمان بتأجيل عرض الحلقة 192 وعرضها يوم الأربعاء الموافق 21 مايو بدلا من يوم 14 مايو 2025، وذلك لتصادف موعد عرض الحلقة مع مباراة نهائي كأس تركيا، والتي أقيمت في نفس موعد عرض المسلسل بين كلا من فريق طرابزون سبور، فريق جالطة سراي في تمام الساعة 8:45 مساءا بتوقيت تركيا، وهى احد المباريات الهامة التي تابعها الملايين من محبي كرة القدم التركية.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 المؤجلة

يعرض مسلسل المؤسس عثمان يوم الأربعاء من كل أسبوع عبر شاشة قناة ATV التركية في تمام الساعة 8:00 مساءا بتوقيت تركيا باللغة الأساسية للمسلسل، كما يعرض المسلسل باللغة العربية عبر شاشة قناة الفجر الجزائرية، وقناة اليرموك يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 10:00 مساءا بتوقيت مصر والسعودية.

احداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192

وفقا لما أشار اليه الإعلان الترويجي الخاص بالحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان، فمن المقرر أن نشهد الكثير من التطورات في الاحداث، والتي من أبرزها تعرض عثمان لصدمة كبيرة عند رؤيته للمحارب تورغوت مستلقيا أمامه وهو مصاب على الأرض بعد مواجهته الأخيرة مع الأعداء، حيث يسارع عثمان لإنقاذه خشية من أن يفقده.

تردد قنوات عرض مسلسل المؤسس عثمان

لمتابعة الحلقات الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان، يمكنك تنزيل تردد احد القنوات التالية:

تردد قناة ATV التركية

التردد: 10796

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية