تثبيت تردد قناة طيور الجنة الحديث 2025 وخطوات تثبيتها بطريقة سهلة وبسيطة

تعد قناة طيور الجنه واحدة من ابرز القنوات الفضائية التي تهتم بعرض برامج الصغار الهادفة والمتنوعة والتي تعمل علي تنمية المهارات اللغوية وأيضا الذكاء لديهم، بالإضافة إلي بث المغامرات يتاح مشاهدة برامج قناة طيور الجنه منذ بداية أعمار 3 سنوات حتي 13 سنه، تعتبر الخيار الأمثل لأولياء أمور الصغار وذلك لان محتواها امن عليهم، علي الرغم من انتشار العديد من وسائل الترفيهية الأخري إلا أن قناة طيور الجنه تعد من اعلي معدلات البحث الإلكتروني بمعرفة خطوات تنزيلها، عبر السطور القادمة سنوضح كافه التفاصيل ابقوا معانا.

تردد طيور الجنه عبر النايل سات

لضمان الحصول علي افضل التقنيات واعلي جودة من خلال مشاهدة برامج قناة طيور الجنه يرجي تنزيل القناة عبر الترددات التالية:

تم تعديل تردد القناة: 11393.

من خلال مؤشر استقطاب: عمودي.

عبر مؤشر تصويب الخطأ: 4/3.

مؤشر الترميز: 27500.

طيور الجنه عبر ترددها الجديد علي العرب سات

حمل الآن التردد الجديد بقناة وناسه عبر العرب سات من خلال البيانات التالية:

تردد القناة: 11310.

مؤشر التصويب الخاص بالقناة: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

مؤشر الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.

خطوات استقبال قناة طيور الجنه علي التلفاز 2025

لمشاهدة جميع البرامج والتي يتم بثها عبر قناة طيور الجنه وضمان مشاهدتها من خلال جودة وصورة واضحة اتبع الخطوات التالية: