جهز نفسك يا موظف.. صرف مرتبات العاملين في الدولة قبل عيد الأضحى المبارك

أيام قليلة ويتم صرف مرتبات المواطنين بالقطاع الحكومي بشهر مايو 2025 حيث ازدادت مواقع التواصل الإلكترونية من قبل الكثير من الأشخاص بالبحث علي الموعد المحدد بصرف مرتبات شهر مايو، تعد هذه الرواتب هي المصادر الرئيسية من اجل تلبية الاحتياجات كما يتطلع العديد من المواطنين بمعرفة الموعد المحدد بصرف زيادات علي المرتبات حيث انه من المؤكد أن يتم صرف هذه الزيادة مع بداية شهر يوليو القادم تعد هذه المبادرة ضمن حزمة اجتماعية بقرار مؤكد من رئيس الجمهورية، تهدف إلي تعزيز المستوي الاقتصادي من أجل منح هؤلاء الفئات معيشة مميزة بالإضافة إلي توفر حياة كريمه لهم.

موعد صرف مرتبات مايو 2025، أماكن الصرف

حددت وزارة المالية بأنه يتم صرف مرتبات شهر مايو 2025 خلال الأيام القليلة القادمة من يوم 22 من الشهر الجاري لمدة اربعه أيام متتاليه، كما يتم صرف المرتبات من العديد من المنافذ والتي تتمثل في:

يتم صرف مرتبات شهر مايو من جميع المحافظ الإلكترونية. كذلك يتاح صرفها من خلال ماكينات الصراف الآلي بجميع البنوك. من خلال البنوك الحكومية علي مستوي الجمهورية.

الاستعلام علي مرتبات مايو 2025

خطوات الاستعلام علي مرتبات شهر مايو 2025 من خلال اتباع الخطوات التالية والتي تتمثل في: