إحذر وبلغ في الحال.. بنك الخرطوم يحذر من إحتيال الحسابات المصرفية في السودان

حذر بنك الخرطوم جميع عملائه الكرام من ضرورة أخذ الحيطة والحذر من عمليات النصب والاحتيال التي زادت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، ناهيك عن أن بعض الأشخاص ذات نوايا سيئة تعمل على ضرب الحسابات المصرفية، مما جاء التنبيه لحماية العملاء من مثل هذه المخاطر المالية التي يتعرضون لها على مواقع التواصل الاجتماعي وغير ذلك من الأماكن الأخرى بحيل ملفقة من قبل النصابين.

حالات النصب على عملاء بنك الخرطوم

وأوضح بنك الخرطوم في بيان له، أن هناك العديد من الصفات والجهات الغير موثوقة والغير رسمية التي تنتحل صفات أخرين بغرض الاستيلاء على التطبيقات وكافة المعاملات المصرفية والإدارية الخاصة بالعملاء، وذلك بحيل مخطط لها كدفع مبالغ مالية، مشيرًا إلى هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة مما تهدف إلى خداع العميل وتسرق أمواله بطريقة أو بأخرى، مما يُرجى الحذر والتوخي التام وعدم الانخداع إلى مثل هذه الحيل والعروض الاحتيالية.

الإبلاغ عن حالات النصب والاحتيال

وأكد البنك على جميع عملائه بعد تناول أي معلومات شخصية دقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي جهة دون التأكد من كونها رسمية وموثوق فيها، مشيرًا إلى أن “خطابات الجزائر” يعتبر الأسلوب الاحتيالي الأكثر شهرة والمتبع من قبل البعض، فيما لا توجد أي جهة أو مؤسسة تهدف إلى ذلك سوى راغبي الحصول على البيانات الشخصية للعملاء، ناهيك عن إمكانية الإبلاغ عن مثل هذه العمليات من النصف والاحتيال بالتواصل على رقم “1913” أو “00249187040600”، أو رقم الواتساب التابع للبنك وهو “0116001913”.